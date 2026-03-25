HABITATGE
Quan s'ha de tornar la fiança d'un pis de lloguer? Hi ha un topall que el propietari està obligat a respectar
No dipositar la fiança pot comportar multes per als propietaris d'entre 10.000 i 90.000 euros
En un context com l’actual, en què l’accés a l’habitatge s’ha convertit en una de les grans preocupacions dels espanyols, les fiances dels lloguers acaben sent un maldecap per a molts inquilins. És el cas de Carla Gómez, que ha denunciat que les seves arrendadores s’han quedat amb 1.300 euros de la seva fiança de 1.600 sense justificar-ho amb factures, en un vídeo a Tiktok que acumula gairebé un milió de visualitzacions.
Cal recordar què diu la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) respecte a les fiances. Un altre dels problemes que manifesten alguns inquilins és el retard dels seus arrendadors a l’hora de tornar-los la fiança.
Termini màxim d’un mes
El termini màxim que estableix la llei per tornar la fiança als inquilins és d’un mes. Un cop transcorregut aquest termini, la fiança generarà interessos a favor de l’inquilí. "El saldo de la fiança en metàl·lic que s’hagi de restituir a l’arrendatari al final de l’arrendament meritarà l’interès legal, un cop transcorregut un mes des del lliurament de les claus per part d’aquest sense que s’hagi fet efectiva aquesta restitució", estableix el punt 4 de l’article 36 de la LAU.
Aquests interessos poden oscil·lar entre el 3 i el 4% anual i no cal que hi hagi hagut un conflicte previ ni que l’inquilí hagi causat danys, simplement que els diners no s’hagin restituït a temps.
A més, en algunes comunitats autònomes, pot comportar multa per al propietari el fet de no dipositar la fiança en un organisme oficial, amb sancions que ronden entre els 10.000 i 90.000 euros.
Reparacions "necessàries"
La usuària de Tiktok Carla exposa en el seu vídeo que li han restat de la fiança pintures per 550 euros, 70 euros en bombetes i fins i tot un sofà nou, sense factura ni pressupost, només amb alguns tiquets. Ella ha decidit presentar una demanda de judici verbal, que com que la quantitat és inferior a 2000 euros no cal pagar advocat ni procurador.
Segons la llei, "L’arrendador està obligat a fer, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per servir a l’ús convingut, llevat que el deteriorament la reparació del qual es tracti sigui imputable a l’arrendatari". Això sí, "Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge seran a càrrec de l’arrendatari".
