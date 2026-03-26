La guerra a l’Orient Mitjà dispara els carburants: així pots esquivar les gasolineres més cares
El dièsel ja s’ha encarit un 31% des del 28 de febrer
L’esclat de la guerra a l’Orient Mitjà, el passat 28 de febrer, ha tornat a sacsejar el mercat energètic i ja es nota de ple a les benzineres. La tensió geopolítica, amb impacte directe sobre el preu del petroli i els costos de distribució, ha empès a l’alça tant el dièsel com la gasolina en qüestió de setmanes. Les entitats de consum alerten que, si es manté aquesta escalada, els preus encara podrien pujar més en els pròxims dies, especialment en les grans cadenes.
L’impacte sobre la butxaca és cada cop més visible. Segons les dades recollides per l’OCU, el dièsel s’ha encarit ja un 31%, és a dir, uns 44,8 cèntims més per litre, mentre que la gasolina ha pujat 28,2 cèntims, un 19% més des de finals de febrer. En el cas del gasoil, un 6% dels sortidors de les grans marques ja venien per sobre dels 2 euros per litre, i l’organització adverteix que, si hi hagués una nova pujada de només 3 cèntims, aquest percentatge podria enfilar-se fins al 28%.
Com afecta aquesta pujada a les famílies
Aquest increment no és menor. Omplir un dipòsit de 50 litres en una de les cadenes més cares pot suposar pagar uns 11 euros més en dièsel i uns 10 euros més en gasolina respecte de les estacions més econòmiques. Tot i que la diferència entre les gasolineres low cost i les grans marques s’ha reduït en les últimes setmanes, l’estalvi continua sent important: fins a 24 cèntims menys per litre en dièsel i 22 cèntims menys en gasolina.
Les dades també dibuixen quines marques pressionen més el tiquet final. En dièsel, Petronor és la cadena amb més estacions per sobre dels 2 euros, seguida d’Agla, Campsa, Moeve i Repsol. En paral·lel, l’OCU ja ha detectat també una desena de punts de venda amb gasolina 95 al mateix llindar dels 2 euros per litre.
On es pot trobar combustible més barat
Davant aquesta situació, les organitzacions de consum recomanen comparar abans de (proveir-se de). L’OCU posa a disposició dels conductors un cercador de gasolineres que permet introduir el codi postal o una adreça, triar el radi de cerca i seleccionar el tipus de carburant per localitzar les opcions més econòmiques de cada zona. També Facua ofereix aquesta possibilitat tant a través del seu web com de la seva aplicació mòbil.
Segons els últims estudis, entre les cadenes més competitives hi figuren Bonarea, GM Oil, Plenergy, Alcampo i Tamoil, mentre que entre les més cares destaquen Valcarce, Repsol i Petronor. En un context de preus disparats, la diferència entre mirar o no mirar abans de posar combustible ja no és menor: pot convertir-se en un estalvi real cada vegada que s’omple el dipòsit.
