Les noves sirenes de Susqueda i el Pasteral passen la primera gran prova
El simulacre es va fer dimecres 25 de març amb 17 sirenes repartides pel territori per reforçar l’avís a la població en cas d’una emergència greu a les preses
El sistema d’alerta de les preses de Susqueda i el Pasteral I ja ha fet el seu primer examen públic. El simulacre es va dur a terme dimecres 25 de març, amb activacions esglaonades al llarg del dia, en el marc del desplegament del Pla d’Emergència de Preses (PEP). La prova havia de servir per validar el funcionament real dels avisadors acústics abans de completar la fase final d’implantació del dispositiu, coordinat per Protecció Civil, Endesa i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Per què s’han instal·lat aquestes sirenes
Aquestes sirenes no són un element decoratiu ni una mesura menor. Formen part del sistema previst per avisar la població en cas d’una incidència greu relacionada amb la seguretat de les preses, com ara una avaria o un mal funcionament que pugui provocar un augment sobtat del cabal aigües avall. La normativa obliga a col·locar aquests avisadors a les zones que podrien quedar inundades durant la primera mitja hora després d’un incident, i el dispositiu s’integra dins l’INUNCAT, el pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya. En un cas real, el missatge és clar: allunyar-se de la llera del riu, buscar punts elevats i seguir sempre les indicacions de les autoritats.
En total, la xarxa suma 17 sirenes. De la presa de Susqueda en depenen 7: 3 a Osor, 1 a Susqueda i 3 a Amer. Pel que fa al Pasteral I, n’hi ha 10 més: 2 a Amer, 2 a la Cellera de Ter, 2 a Anglès, 1 a Sant Julià del Llor i Bonmatí i 3 a Bescanó. Si es mira el mapa global, Amer és el municipi amb més punts d’avís, amb 5 sirenes, seguit de Bescanó i Osor, amb 3 cadascun. La resta es reparteixen entre Anglès, la Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Susqueda.
Un dispositiu nou per a una zona de risc
La xarxa actual és fruit d’un desplegament recent. La Generalitat va començar a instal·lar aquestes 17 sirenes l’estiu del 2025 per protegir els municipis que podrien veure’s afectats per una inundació greu derivada d’un eventual problema a les dues infraestructures hidràuliques. Per això es pot parlar d’un sistema nou, pensat específicament per reforçar la resposta davant una emergència que fins ara no disposava d’aquesta cobertura acústica sobre el terreny.
El paper d’Endesa, Protecció Civil i l’ACA
El desplegament no depèn només d’Endesa, propietària de les infraestructures, sinó d’un treball compartit amb Protecció Civil de la Generalitat, la Protecció Civil de l’Estat a través de la subdelegació del Govern a Girona i l’ACA. El comitè d’implantació del PEP es va constituir el maig del 2024 amb l’objectiu de garantir que el pla s’apliqui de manera efectiva, que els ajuntaments tinguin clars els protocols i que la informació arribi també a la població potencialment afectada. El fons de la qüestió és aquest: convertir un risc teòric en una resposta més ràpida i més ordenada si algun dia hi hagués una emergència real a Susqueda o al Pasteral.
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
- Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
- Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
- «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»