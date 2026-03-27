Retirada urgent d'aquesta crema infantil solar
L’exposició solar sense una bona protecció pot provocar cremades, dany cutani acumulat i un risc més alt de lesions a la pell
Una bona protecció solar no és només una recomanació d’estiu, sinó una mesura bàsica de salut a qualsevol edat. No protegir-se bé del sol pot acabar provocant cremades, un major deteriorament de la pell i una exposició innecessària a radiacions que, amb el temps, poden tenir conseqüències importants. En el cas dels nens i dels nadons, el risc és encara més delicat perquè tenen una pell més sensible i vulnerable, però els adults tampoc no n’estan exempts: una mala protecció o una falsa sensació de seguretat també pot passar factura.
En aquest context, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha alertat de la retirada del producte Fresh baby sunscreen SPF 50, de la marca Ringana, després que les autoritats d’Àustria detectessin, a través del sistema d’alerta ràpida de la Unió Europea, que el factor de protecció solar (FPS) real era inferior al que indicava l’etiqueta. Tot i presentar-se com un protector de FPS 50, és a dir, de protecció alta, els assajos apunten que la protecció correspondria en realitat a una categoria mitjana. L’Aemps adverteix que fer servir aquest cosmètic pot augmentar la probabilitat de cremades en casos d’exposició solar prolongada, i per això demana que, si algú en té alguna unitat, no la faci servir i la retorni al punt de venda. El cas reforça una idea clau: cal extremar la protecció solar a totes les edats, triar productes fiables i no abaixar mai la guàrdia, sobretot quan es tracta de la pell dels més petits.
