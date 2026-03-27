Retirats del mercat dos falsos “suplements” per a l’erecció que amagaven un medicament
La disfunció erèctil és més freqüent amb l’edat, sobretot a partir dels 40 i encara més després dels 50
La disfunció erèctil és la dificultat per aconseguir o mantenir una erecció suficient per a una relació sexual. Pot afectar homes de totes les edats, però es fa més habitual amb els anys: segons fonts mèdiques oficials, al voltant del 40% dels homes en tenen als 40 anys i prop del 70% als 70; a més, els manuals clínics indiquen que afecta la majoria d’homes de més de 50 anys. Darrere del problema hi pot haver causes vasculars, neurològiques, hormonals o psicològiques, i també factors com la diabetis, les malalties cardiovasculars, l’obesitat, el tabaquisme, l’estrès o l’ansietat.
Aquest trastorn no és només físic. Els organismes sanitaris alerten que pot provocar estrès, vergonya, baixa autoestima, pèrdua d’intimitat i problemes en les relacions de parella. Per això molts homes recorren a tractaments mèdics per mantenir relacions sexuals amb normalitat. Entre els més coneguts hi ha els fàrmacs orals amb recepta com el sildenafil (Viagra), el tadalafil (Cialis), el vardenafil o l’avanafil, tots ells inhibidors de la PDE-5 —la fosfodiesterasa tipus 5—, que afavoreixen l’augment del flux sanguini al penis durant l’estimulació sexual.
Els productes assenyalats: “La Pepa Negra” i “Royal Honey”
En aquest context han aparegut al mercat productes que es venien com a ajudes “naturals” contra aquest problema, però que en realitat amagaven un medicament. És el cas de La Pepa Negra comprimidos i Royal Honey, dos suposats complements alimentaris que contenien sildenafil en una quantitat suficient perquè, legalment, fossin considerats medicaments. El problema és que aquesta substància no figurava a l’etiqueta, de manera que el consumidor no sabia realment què estava prenent.
Qui ha actuat ha estat l’AEMPS, és a dir, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, després de tenir coneixement del cas a través de la Guàrdia Civil. La comprovació la va fer el LOCM, el Laboratori Oficial de Control de Medicaments de la mateixa AEMPS, que és l’organisme encarregat d’analitzar medicaments autoritzats, productes il·legals, falsificats o adulterats amb substàncies actives.
Per què s’han retirat i quin risc comportaven
Segons l’AEMPS, el sildenafil serveix per restaurar la funció erèctil deteriorada perquè inhibeix la PDE-5 i augmenta el flux sanguini al penis, però no és una substància innòcua ni es pot consumir sense control mèdic. Està contraindicada en persones amb antecedents com infart, angina, insuficiència cardíaca, arrítmies, hipotensió, hipertensió no controlada, ictus isquèmic, insuficiència hepàtica greu o malalties degeneratives de la retina.
L’agència també adverteix que aquests productes podien provocar reaccions greus, especialment de tipus cardiovascular, com infart agut de miocardi, angina inestable, arrítmies, palpitacions, taquicàrdies, accidents cerebrovasculars i fins i tot mort sobtada cardíaca. Per això, i perquè ni La Pepa Negra ni Royal Honey havien estat avaluats ni autoritzats per comercialitzar-se com a medicaments, l’AEMPS n’ha ordenat la prohibició de venda i la retirada del mercat de totes les unitats com a mesura cautelar.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol