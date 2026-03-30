Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
La Costa Brava, les Balears, les Canàries, Cantàbria i la Costa del Sol despunten com les zones més restrictives, al contrari que a l'Espanya buidada.
David López Frías
Welcome caravaners i caravaners go home. Espanya es divideix entre municipis amics i municipis hostils per als usuaris de vehicles-habitatge. Des de llocs on s’ofereixen facilitats a aquests nòmades del segle XXI, fins a d’altres on poden enfrontar-se a multes de fins a 40.000 euros per superar unes hores l’estacionament.
La recent instrucció de la Direcció General de Trànsit (DGT), del 14 de març, reforça aquesta bretxa al deixar en mans dels ajuntaments la potestat de regular restriccions i sancions. A la pràctica, cada municipi decideix permetre o limitar les caravanes, campers i autocaravanes.
La patronal ha elaborat un mapa amb punts verds (zones favorables) i punts negres (àrees restrictives) a partir d’una enquesta a un miler d’autocaravanistes. La principal conclusió és que les zones costaneres –especialment, les que en determinades temporades pateixen saturació turística– concentren més restriccions, mentre que l’Espanya buidada –àvida de nous veïns, tot i que siguin passatgers– resulta bastant més benèvola.
Costa hostil
En el costat restrictiu, Cantàbria lidera el rànquing amb municipis com Santander, Oyambre, Noja o San Vicente de la Barquera. Un escenari similar es dona a Astúries, on localitats com Gijón, Llanes o Ribadesella han registrat, segons l’informe, "discriminació o sancions injustificades". També destaca el litoral gadità, la Costa Brava, la Costa del Sol i la província d’Alacant.
Les Balears i les Canàries mereixen una menció a banda. La falta d’habitatge per a treballadors estacionals ha impulsat l’ús d’autocaravanes, i ha generat situacions de massificació que han derivat en sancions especialment elevades. Un cas paradigmàtic és el d’Eivissa, on una parella ha sigut multada amb 40.000 euros (20.000 per persona) per estacionar tres dies en sòl rústic. La sanció es podria reduir a 24.000 euros si renuncien a recórrer. Segons l’expedient és tracta d’una infracció molt greu pel seu impacte ambiental, paisatgístic i turístic.
Espanya buidada
A l’extrem oposat hi ha els punts verds, on no només s’evita aquest tipus de sancions, sinó que fins i tot es fomenta el caravaning amb esdeveniments específics. Exemples en són la macroquedada de Posadas (Còrdova) o la trobada anual a Huete (Conca).
Entre les zones més favorables destaca Castella i Lleó, amb localitats com Almanza, La Bañeza i Ponferrada, seguida de Castella-la Manxa, Aragó i Extremadura, a més de províncies com Jaén, Còrdova o Lugo.
