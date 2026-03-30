Les matriculacions de caravanes creixen un 84% en només un any
El 2015, Espanya disposava de 183 àrees específiques per a aquest tipus de vehicles i ara n’hi ha més de mil, un boom que es va enfilar durant la pandèmia. El 70% dels usuaris les fan servir per viatjar i el 30%, per viure-hi.
David López Frías
Punt estratègic per visitar Madrid, a mitja hora amb tren de la Puerta del Sol, a 5 minuts de l’estació i de la parada de bus, i a 50 metres d’un dels parcs més grans de la comunitat, de supermercats i fins i tot d’un cine. Llum i aigua de franc. Només 8 euros per nit. ¿Us interessa? Agafeu una caravana (o una autocaravana, que no és pas el mateix).
L’Àrea d’Autocaravanes Pinto (Asap), l’única de la capital espanyola, és un dels indrets més sovintejats per part dels turistes i viatgers que volen visitar Madrid i eviten pagar cent euros per nit en un hotel o allotjar-se a les zones més massificades. Sigui amb caravana (remolc arrossegat per un cotxe o furgoneta) o autocaravana (totes dues parts integrades en un sol vehicle), cada vegada són més els qui s’inclinen per aquest sistema de transport.
De fet, les matriculacions d’aquest tipus de vehicles han crescut de manera exponencial durant l’últim any. Segons les dades de l’Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravàning (Aseicar), el mes de febrer passat es van vendre un total de 796 autocaravanes i càmpers noves (furgonetes), un fet que implica un important increment del 84,3% respecte al mateix mes del 2025 (432). Igualment, les matriculacions de caravanes també han experimentat un important augment del 52,6%, al passar de 76 el febrer del 2025 a 116 unitats el mes passat.
De la mateixa manera, l’estudi recull que també s’ha incrementat el mercat de segona mà d’autocaravanes i càmpers, amb una pujada del 14,6 % (de 1.819 a 2.084). No obstant, les vendes de caravanes d’ocasió disminueixen lleugerament, per passar de 487 el febrer del 2025 a 475 el mes passat (un 2,5% menys).
L’excepcional pujada té una interpretació: segons l’associació, el significatiu augment en les matriculacions d’autocaravanes i càmpers noves es deu en part a l’empenta de les matriculacions destinades al mercat del lloguer amb l’objectiu de renovar la flota de vehicles i destinar els antics a la venda a particulars.
Sigui per a venda o per a lloguer, la pujada de les matriculacions deixa una mateixa conclusió: cada vegada hi ha més gent a Espanya que opta per aquest tipus de viatge, que és transport i habitatge alhora. Temporal o definitiu.
Pandèmia
L’auge va arrencar el 2020 amb el confinament de la pandèmia: "En realitat venia d’abans, però llavors hi va haver un boom. I la gent s’ha quedat perquè ha descobert la llibertat que brinda viatjar així. Saber que, si canvies de plans, no has d’anul·lar o modificar reserves", explica Juan Ignacio Cru, president de la Plataforma Estatal del Karavàning (La Peka).
La comparació respecte fa 10 anys és significativa: el 2016 es van matricular a Espanya 3.650 vehicles, sumant autocaravanes i càmpers. El 2025, la xifra va pujar a 6.067, segons dades de la DGT.
Creixement
"El sector del caravàning va tenir un important creixement després de la pandèmia per les restriccions en els contactes. Les famílies van optar per viatjar en autocaravana, fet que va afavorir que milers de viatgers poguessin provar aquesta manera de viatjar. Aquest boom va venir per quedar-se, cosa que ha propiciat que cada any el sector continuï creixent", explica Belén Campos, portaveu d’Aseicar, que afegeix: "La pujada del preu del combustible no ha afectat aquesta mena de viatges; l’únic que ha canviat són les destinacions, que ara són més a la vora".
Segons les dades del sector, el 2026, el parc mòbil es desglossa aproximadament en 244.000 caravanes, 100.000 autocaravanes i 28.500 càmpers. En total, 372.500 unitats, segons les dades d’Aseicar. D’aquestes, "prop del 30% es destina a habitatge", segons explica Jesús Gallardo, president de la Plataforma d’Autocaravanes Autònoma (PACA).
A Espanya hi ha entre 1.100 i 1.200 àrees condicionades específicament per a aquest tipus de vehicles. Fa 10 anys, el nombre era de 183. Expliquen des d’Aseicar que "caldrien 2.000 àrees més per poder prestar servei a tots els autocaravanistes". França en té 7.500 i Alemanya, 5.700.
