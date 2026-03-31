Arcadio Barrera, jubilat, demana justícia: "No volem escoltar més sobre tràmits i esperes interminables"
El membre d’ASJUBI reclama al Govern que actuï per decret per eliminar les retallades en les pensions de llargues carreres laborals
Patricia Páramo
El debat sobre les pensions torna a situar-se al centre de l’agenda política després de les recents declaracions de l’Executiu sobre la possibilitat d’aprovar determinades mesures socials sense necessitat que passin per la tramitació ordinària al Congrés. En aquest context, el col·lectiu ASJUBI40 —que agrupa jubilats amb més de 40 anys cotitzats— ha reactivat les seves reivindicacions per posar fi al que consideren una penalització injusta en les seves prestacions.
Arcadio Barrera, jubilat i integrant d’aquest moviment, ha alçat la veu per demanar una resposta immediata. Amb més de 44 anys cotitzats, denuncia que continua patint una reducció en la seva pensió malgrat haver superat àmpliament el període de cotització exigit. El seu missatge es dirigeix directament a la ministra competent en matèria de Seguretat Social, a qui reclama una decisió política sense més demores.
Reivindicació
«Recentment hem escoltat la ministra anunciar la possibilitat d’aprovar mesures socials sense necessitat de passar per la Cambra», afirma Barrera. Segons ell, si el Govern contempla mecanismes àgils per a determinades qüestions, la situació de qui ha cotitzat més de quatre dècades hauria d’incloure’s entre les prioritats. «Si existeix una via ràpida per a qüestions socials, la nostra solució ha d’estar contemplada aquí», subratlla.
El jubilat recorda, a més, que des del mateix Executiu s’ha assenyalat que hi ha assumptes que no poden esperar la deliberació parlamentària ordinària. «Ministra, vostè mateixa ha afirmat que hi ha assumptes que no poden esperar la deliberació del Congrés. La justícia per a qui hem cotitzat més de 40 anys representa precisament un d’aquests temes urgents», sosté. Per a ASJUBI40, l’aplicació de coeficients reductors a llargues carreres laborals constitueix una discriminació que s’hauria de corregir sense més tràmits.
Barrera insisteix que el suport polític i social ja ha quedat palès en votacions anteriors. «Ja no cal testar l’opinió del Congrés. Al novembre la resposta va ser clara i afirmativa. La majoria social i parlamentària dona suport a la nostra reivindicació», assegura. Per això, rebutja que s’argumentin obstacles procedimentals com a motiu per retardar la mesura. «No volem escoltar més sobre tràmits i sobre esperes interminables», afegeix.
El col·lectiu reclama que s’eliminin les penalitzacions aplicades a qui va accedir a la jubilació anticipada després de llargues trajectòries laborals. Per a Barrera, el debat no és tècnic ni temporal, sinó polític: «No es tracta d’una qüestió de temps, sinó d’una decisió i compromís».
En la seva intervenció, el jubilat interpel·la directament la ministra: «Si vostè, ministra, té la possibilitat de signar avui mateix el final d’aquesta discriminació, ¿per què no ho fa?». Considera que el Govern disposa d’instruments legals suficients per actuar d’ofici quan es tracta de protegir drets socials. «Si el Govern té la capacitat d’actuar d’ofici per protegir els drets socials, exigim que ho faci ara amb ASJUBI40», reclama.
Barrera també rebutja que la seva reivindicació quedi atrapada en la confrontació política. «No som una moneda de canvi en el debat polític. Som ciutadans amb drets», afirma. Recorda que el mateix Executiu va reconèixer en el seu moment aquesta qüestió com «una assignatura pendent», per la qual cosa considera que ha arribat el moment de resoldre-la. «Ministra, no miri cap a una altra banda. Si la via és el decret, que sigui per fer justícia sense esperes, sense excuses, ara», conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
