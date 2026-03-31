Entrevista | Michelle Neves Capuchincho Membre de l’MST (Movimento dos Sem Terra) del Brasil
«Al Brasil, l’1% de la població posseeix el 60% de la terra»
"Tots els països que tenen recursos naturals i que tenen maneres de produir energia, estan en perill davant un govern com el de Trump"
Michelle Neves Capuchincho, Llicenciada i màster en Treball Social per la Universitat Federal de Juiz de Fora, al Brasil, és membre de l’MST (Movimento dos Sem Terra) i de la seva coordinació general. Treballa principalment en els camps d’educació, reforma agrària i moviments socials. Va estar a Girona convidada per l’Agenda Llatinoamericana, on va pronunciar la conferència Tot és política, encara que la política no ho és tot.
Com estan actualment les coses al seu país, pels que on tenen terra?
Hi ha molta desigualtat, al Brasil. És el país amb major concentració de terra del món, al meu país l’1% de la població posseeix el 60% de la terra. I les terres estan, fins al dia d’avui, en mans de les mateixes famílies des de fa 500 anys, quan es va crear el Brasil. La situació s’ha vist agreujada per la presència d’empreses transnacionals, l’estrangerització de la terra ocorre amb molta més força des de la crisi de 2008. Així, el preu de la terra al Brasil és cada vegada més alt.
Tenir un terreny deu ser utòpic.
L’accés a la terra mitjançant el treball dels treballadors és gairebé impossible. Això fa que l’existència de moviments socials sigui molt necessària per a lluitar pels drets del poble. On visc jo, hi ha 150 famílies que avui estan assentades. Després de quinze anys, avui cadascun té una parcel·la que configura l’espai per a produir, viure i residir.
Estem parlant del Brasil, però es diria que la pobresa creix arreu.
Sí, està creixent. A mesura que avança la lògica capitalista, aquest sistema que no es preocupa per les persones i només per l’acumulació de riquesa, ha anat provocant més concentració de riquesa entre uns pocs i més pobresa per a uns altres. Això està molt present i, més marcadament, als països d’Amèrica Llatina, Àfrica, i cada vegada més, però també creix als països anomenats desenvolupats.
Fins i tot a aquesta Europa que ara visita?
Aquesta lògica s’està aprofundint cada vegada més a tot el món. O transformem el sistema del capital en un sistema que es preocupa per la humanitat, o tots anem cap a la fi de la humanitat.
Com influeix la presidència de Trump en la situació del Brasil i de tot Llatinoamèrica?
Estem en un context de reorganització de l’imperialisme. Els Estats Units està duent a terme l’estratègia de la guerra, tractant de recuperar les bases de dominació que es van establir en els anys 1940 i 1950, a través de la doctrina Monroe. A través d’una política de dominació, entenent a Amèrica Llatina i també Centreamèrica, com el pati del darrere dels Estats Units. Com si tots fóssim la seva colònia. Els Estats Units estan tractant d’aconseguir un procés de recolonització a tota Amèrica Llatina.
Poden vostès fer alguna cosa contra el gegant del nord?
Hem d’organitzar la gent per a lluitar contra això. I tenim estratègies com l’Assemblea Popular dels Pobles, com a articulacions internacionals, com la Via Pagesa, que són intents d’impedir l’avanç de l’imperialisme en els nostres territoris.
Aquest imperialisme s’està estenent a altres parts del món? O la nova guerra és per a alliberar els iranians?
(Riu) És clar que això és una gran mentida, l’únic que volen els EUA és mantenir-se com a país hegemònic.. El principal interès de Trump és dominar la principal forma de producció d’energia en l’actualitat. Per això en aquests moments, el seu objectiu és l’Iran i tots els països de la zona, que tenen moltes reserves de petroli. També Veneçuela. Sempre és una mentida que es justifica a través dels mitjans i de les xarxes digitals, creant un fals enemic que no existeix. Ara comença a dir que al Brasil hi ha un perill imminent, que és el crim organitzat.
Ja poden tremolar.
El que passa és que en Trump ara s’interessa per les nostres reserves naturals, d’aigua, de minerals, de béns de la naturalesa.
Si no sé d’on ve el cafè que estic bevent ara, com es produeix, no entenc el context en el qual visc. Llavors, som éssers polítics i hem d’entendre la política
Veu en Trump capaç de dur a terme una acció al Brasil?
Crec que tots els països que tenen recursos naturals i que tenen maneres de produir energia, són interessants pel capital i estan en perill davant un govern com el de Trump, que només pensa a acumular riquesa, en interessos, i no pensa en les persones, en el món. La política del govern estatunidenc és un perill per a tota la humanitat.
Prenent el títol de la seva xerrada: realment tot és política?
Sí definitivament. La nostra vida està impregnada de política. Som éssers polítics, vivim en societat, no és possible viure sense reflexionar i abordar els temes polítics. La política no es limita a qüestions de quin partit està en el govern, no es limita a l’Estat, és molt més àmplia. Hem d’entendre que en tot moment el que fem també influeix en la política. Si no sé d’on ve el cafè que estic bevent ara, com es produeix, no entenc el context en el qual visc. Llavors, som éssers polítics i hem d’entendre la política.
