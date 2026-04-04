Una associació ofereix fer comunitat a dones que estan a casa per diferents motius
Les impulsores volen crear un espai on dones amb realitats diverses es trobin i comparteixin experiències.
ACN
La Tribu és Femenina és una associació que va crear fa cinc anys la Cristina Arola just després de néixer un dels seus fills. "Em vaig adonar que, quan estem a casa, moltes dones tenim l'autoestima molt tocada i no ens valorem", explica Arola en una entrevista amb l'ACN. A partir d'aquí va tenir la idea de crear un espai on les dones que estan a casa per diferents motius -ja sigui atur, criança, malaltia, jubilació o teletreball- poguessin "ajuntar-se, fer pinya i visibilitzar-se". Ara mateix el projecte, que ofereix trobades virtuals i cursos, compta amb un centenar de sòcies i 4.000 dones registrades d'arreu de l'Estat. Les impulsores volen donar-hi una empenta i arribar a més públic. "Ens queda molta feina per fer", assegura Arola.
La Tribu és Femenina és una associació sense ànim de lucre que va néixer per "trencar amb l'aïllament que senten moltes dones quan, per diferents motius, passen moltes hores a casa". Així s'explica Cristina Arola, presidenta i fundadora de l'associació, que detalla que el projecte està obert a tota mena de dones: "Des de dones que estan cuidant, altres que estan passant per processos de malaltia, que estan a l'atur, jubilades o bé que treballen des de casa". "Volem trencar amb l'aïllament que senten i fomentar el sentiment de pinya", ha explicat en una entrevista amb l'ACN.
L'associació, a banda d'oferir un espai de trobada entre les dones, també programa cursos i tallers virtuals de diferents temàtiques. De fet, Arola explica que la majoria de cursos que organitzen "sorgeixen de la mateixa comunitat" i, per tant, són les mateixes sòcies les que els imparteixen. "És molt bonic perquè com aquestes dones s'empoderen perquè estan compartint la seva passió amb altres dones", ha relatat. Entre d'altres, s'organitzen cursos de cuina, clubs d'escriptura i de lectura, tallers de manualitats o un cinefòrum. A més, també s'organitzen altres activitats paral·leles com ara una sessió mensual amb una psicòloga.
La Concha Mateo, precisament, és una de les sòcies que també imparteix tallers al grup. Viu a Granollers i està implicada amb l'associació gairebé des dels inicis i ofereix un taller d'escriptura creativa. La Concha està jubilada i dedica molta part del seu temps lliure a l'escriptura i el voluntariat. "D'entrada penses que no estàs fent gran cosa, però arribes a molta gent i això et fa emocionar", relata Mateo.
L'Aurélie Mompel és estudiosa d'astrologia psicològica i va arribar a l'associació tot just després de passar per un procés oncològic bastant llarg. Viu a Palau-solità i Plegamans i, tot i que assegura no té gaire temps lliure, li agrada participar del projecte sempre que pot: "Per mi la Tribu és ajunta persones que no tenen res a veure entre elles i que d'aquí surti alguna cosa bonica i divertida". "M'aporta consciència que totes som diferents, perquè que en algun punt o altre totes som iguals", afegeix.
Ara, l'associació vol donar un nou impuls i arribar a més sòcies. Per això, estan organitzant presentacions del projecte a diferents punts del territori. Arola recorda que a Espanya "hi ha més de cinc milions de dones que passen gran part del seu temps a casa per diversos motius", per tant, admet, "encara ens queda molta feina per fer".
