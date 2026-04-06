«Quan has evitat un accident d’un avió, et sents molt satisfet»
"El falcó puja molt amunt i tot el que queda per sota d’ell entra dins d’un radi d’atac, com si fos un con imaginari. Això fa que tots els ocells que hi ha a la zona o s’amaguin o marxin.
Eduard Font Badia
Enric Freixa és falconer professional. La seva feina és foragitar els ocells que podrien causar un accident amb un avió als aeroports. Tenen molts recursos per fer-ho, però el principal són els falcons. La casualitat va fer que l’afició de Freixa, de 37 anys, s’hagi convertit en la seva professió, en una feina «apassionant i que vetlla per la seguretat de les persones», segons explica.
Com va començar a interessar-se per la falconeria?
Va ser gairebé per casualitat. Un dia em vaig interessar pel tema sense saber que un amic meu ja s’hi dedicava i, a més, treballava a l’aeroport. Em va dir: «Vine amb mi i anirem a fer volar els falcons». Vaig començar a sortir amb ell, em va anar ensenyant, i així fins avui.
I com va passar d’afició a professió?
Després d’un temps sortint a entrenar els falcons, em vaig assabentar d’una vacant a Barcelona. Em van dir: «Hi ha un lloc, si el vols provar. Com que la part de la feina que més s’utilitza són els falcons i tu ja saps fer-ho... si t’agrada, seguim». Ho vaig provar, em va agradar, i així va començar tot.
Quant temps fa que s’hi dedica professionalment?
Ja fa tretze anys que em dedico a vetllar per la seguretat aèria als aeroports. He treballat a Barajas i ara treballo sobretot als aeroports de La Rioja, a Logronyo, i també al Prat de Llobregat.
La falconeria és habitual als aeroports?
No en tots. Hi ha molts aeroports que utilitzen més altres sistemes, com la pirotècnia, els làsers o altres mètodes. Aquí també s’utilitzen, però no com a eina principal. Aquí el primer és el falcó.
On més s’utilitza aquest sistema?
A Amèrica, per exemple, sí que s’utilitza bastant. I no només als aeroports, sinó també en naus industrials, cultius o en llocs on hi ha problemes importants amb les aus.
Hi ha molts aeroports que utilitzen més altres sistemes, com la pirotècnia, els làsers o altres mètodes
Per què és tan important controlar la presència d’ocells als aeroports?
Perquè un impacte amb un ocell pot danyar un motor o l’estructura de l’avió i podria provocar un accident. Per això és tan important prevenir aquestes situacions.
Quin tipus d’aus utilitzen per fer aquesta feina?
Cada empresa té la seva plantilla de falcons, i cada falconer podria dir que té el seu equip d’aus. No sempre són falcons. Per exemple, jo a l’aeroport de Logronyo tinc deu falcons i dues àguiles de Harris. Segons les característiques de cada situació s’utilitza una espècie o una altra. I un gos, a més, que també serveix per al control de fauna.
Quina diferència hi ha entre treballar amb falcons o amb àguiles?
L’àguila és una eina més directa. La portes al puny i pots dirigir-la cap als animals que vols dispersar. Els falcons, en canvi, treballen més en altura.
Com funciona exactament el vol d’un falcó?
El falcó puja molt amunt i tot el que queda per sota d’ell entra dins d’un radi d’atac, com si fos un con imaginari. Això fa que tots els ocells que hi ha a la zona o s’amaguin o marxin.
Per tant, no sempre es tracta d’atacar?
No. La major part del temps el que fem és prevenció. Deixem anar el falcó per simular una situació natural, com si estigués buscant menjar.
I quan hi ha ocells molt a prop de la pista?
Si el falconer ho detecta o la torre de control ens avisa, llavors fem una acció més directa. Deixem anar l’àguila perquè hi hagi un atac real, i això és molt dissuasori. Els ocells que veuen un atac tarden moltíssim a tornar.
Per què considera que la falconeria és més efectiva que altres sistemes?
Perquè amb pirotècnia o sorolls pots fer fora els ocells, però sovint tornen al cap de deu minuts. En canvi, quan veuen un falcó volant pensen que hi ha un depredador i prefereixen marxar. També tenim sons, làsers... però el falcó és l’eina principal.
Treballar amb falcons requereix molta preparació?
Sí, molta. És la tècnica que porta més feina. Cada matí hem d’agafar els falcons, pesar-los perquè tinguin el pes adequat per treballar bé, preparar-los al cotxe per deixar-los anar, i després anotar com han fet el vol. Porta força feina.
La feina també té moments de tensió?
Sí. Estem constantment al costat de la pista intentant evitar incidents i en contacte amb la torre de control per ràdio. De vegades ens poden avisar que un avió ha vist gavines al final de la pista i hem d’anar allà immediatament a fer-les fora. Això passa sovint. I a més, ja coneixes una mica d’etologia, de comportament dels animals, i ja veus quins poden ser els perillosos. Llavors t’anticipes, i al final l’experiència és útil.
I moments espectaculars, segur.
I tant. Recordo un dia que feia volar un falconet, un mascle -que són més petits que les femelles- i aquell falcó tan petit va fer fora un voltor negre, una de les aus més grans d’Europa. Amb els prismàtics veies el meu falcó fent-li passades per sobre per fer-lo fora del territori. I ho va aconseguir. Per a algú que estima les aus rapinyaires, veure això és espectacular. És una cosa que enganxa molt.
Cada matí hem d’agafar els falcons, pesar-los perquè tinguin el pes adequat per treballar bé, preparar-los al cotxe per deixar-los anar, i després anotar com han fet el vol. Porta força feina.
Podríem dir que ha fet de la seva passió un ofici, i a més un ofici molt necessari.
Jo crec que sí, perquè els ocells al final tenen un problema amb els avions. Els ocells hi eren primer i de cop l’ésser humà ens hem posat a volar i ara tenen un problema amb els nostres vehicles. I també al revés: nosaltres tenim un problema de seguretat amb els ocells. Quan has evitat que hi hagi un impacte, sigui per part dels ocells o per part dels humans, et sents molt bé.
És conscient d’haver evitat impactes, accidents?
Sí, sí, d’evitar possibles impactes, sí, moltíssims. Casos que, si no arribem a actuar, hi podria haver hagut un accident. És clar, no ho pots dir amb certesa, però sí.
Aquesta passió també el porta a fixar-se en com es practica la falconeria en altres països?
Sí. Quan t’agrada la falconeria t’interessa molt veure què es fa en altres llocs del món. A la Xina, al Japó o a molts altres països hi ha tradicions molt fortes. Però una de les més conegudes és la de l’Àsia central, en països com Mongòlia, el Kazakhstan o el Kirguizstan. Allà es caça molt amb àguila reial i és una tradició molt arrelada. Fins i tot al Kazakhstan hi ha una àguila a la bandera nacional. És gairebé com un esport nacional, una cosa cultural molt important.
Vostè hi ha participat d’alguna manera?
Sí. Fa un parell d’anys vam tenir l’oportunitat de formar part d’un equip que representava Espanya en uns jocs que es feien al Kazakhstan. Eren com uns jocs mundials de disciplines tradicionals, una espècie de jocs nòmades. Hi havia tota mena de proves vinculades a la cultura d’aquella zona.
Per exemple?
Hi havia jocs tradicionals, com un en què cal treure unes vèrtebres de cabra d’un cercle, una mica com si fossin bales. També hi havia disciplines semblants al judo, jocs intel·lectuals semblants als escacs, però amb boletes, proves de força com les dels ‘strongman’, on s’aixecaven pedres enormes o es movien carros per l’arena.
Acaba d’arribar de Mongòlia?
Sí. Ens van convidar. Ens vam ajuntar tres falconers ¡i ha sigut una experiència única!
En què consistia?
Et feien volar l’àguila des de dalt d’un cim i tu, a cavall, havies de cridar-la fins a portar-la a casa teva. Sort que tots tres sabíem muntar a cavall!
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat