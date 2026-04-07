Alerta en el lloguer: la nova norma que posa contra les cordes propietaris i dona més marge als llogaters
El nou marc legal ja és vigent i obliga a revisar contractes, pròrrogues i pujades de renda abans del pròxim venciment
Fins ara, en molts casos, el final d’un contracte de lloguer marcava també el límit de permanència de l’inquilí a l’habitatge, i els propietaris conservaven un marge més ampli per recuperar el pis o renegociar-ne les condicions. Els llogaters, per la seva banda, depenien sovint del venciment del contracte, de la capacitat de pacte amb l’arrendador i de l’actualització de la renda en un context d’augment generalitzat dels preus. Aquesta relació, ja tensionada en moltes ciutats, queda ara alterada per una nova regulació que reforça la posició de qui viu de lloguer.
La novetat arriba amb el Reial decret llei 8/2026, publicat al BOE el 21 de març i ja en vigor. La norma introdueix dues mesures amb impacte directe sobre milers de contractes: una pròrroga extraordinària obligatòria de fins a dos anys i un topall del 2% en la pujada dels lloguers fins al 31 de desembre de 2027. Això repercuteix de manera immediata en la relació entre arrendadors i arrendataris, perquè limita la capacitat dels propietaris per recuperar l’habitatge o apujar la renda i amplia la protecció legal dels inquilins.
Què guanyen ara els llogaters
La principal millora per als llogaters és que podran demanar una pròrroga extraordinària de fins a dos anys encara que el contracte hagi arribat al seu venciment. No és una extensió automàtica, però sí obligatòria per al propietari si l’inquilí la sol·licita correctament i el contracte compleix les condicions previstes per la norma. Això afecta els contractes d’habitatge habitual que acabin la seva pròrroga legal o tàcita abans del 31 de desembre de 2027.
Aquesta ampliació, a més, no obre la porta a renegociar les condicions. Durant aquest període addicional es manté el mateix contracte de lloguer, amb les mateixes clàusules i el mateix marc econòmic, cosa que dona estabilitat al llogater en un moment d’incertesa i evita canvis sobtats que el podrien deixar fora del mercat.
Com es pot fer efectiu aquest dret
Per beneficiar-se d’aquesta mesura, el llogater ha de demanar la pròrroga en temps i forma quan el contracte arribi al venciment. La norma, segons el text facilitat, obliga el propietari a acceptar-la si es tracta d’un habitatge habitual i si no concorre cap causa legal de denegació. Això converteix la petició de l’inquilí en una eina de protecció real, i no només en una possibilitat teòrica.
En paral·lel, la segona gran mesura també juga a favor dels arrendataris: l’actualització anual de la renda queda limitada per un topall del 2% fins al 31 de desembre de 2027. Això vol dir que, encara que el contracte prevegi altres mecanismes d’actualització o que l’IPC pugi per sobre d’aquest percentatge, la renda no podrà augmentar més enllà d’aquest límit en els supòsits previstos.
Els problemes que tindran els propietaris de pisos de lloguer
Per als propietaris, el canvi és rellevant perquè redueix la seva capacitat de decisió sobre el futur immediat de l’habitatge. Si el llogater activa la pròrroga extraordinària, el propietari no podrà donar per acabada la relació contractual simplement perquè el termini hagi vençut. Tampoc no podrà aprofitar aquest moment per revisar el preu o modificar clàusules.
A això s’hi afegeix el fre a les pujades. En el cas dels grans tenidors, el límit del 2% és obligatori i no negociable. En el cas dels petits propietaris, es pot pactar una altra actualització amb l’inquilí, però si no hi ha acord s’aplica automàticament aquest mateix topall. Això suposa, de fet, una intervenció directa sobre la rendibilitat del lloguer, especialment en un context d’inflació.
Poden fer alguna cosa per evitar-ho?
Segons el text, els propietaris només poden rebutjar la pròrroga si acrediten que necessiten l’habitatge per a ús propi o per a familiars directes. Però no n’hi ha prou amb al·legar-ho: han de justificar la necessitat real de l’immoble, comunicar-ho amb antelació suficient —habitualment dos mesos— i destinar-lo efectivament a residència habitual. Si no compleixen aquests requisits, estan obligats a acceptar l’extensió del contracte.
Per tant, el marge per esquivar la nova normativa és limitat. La clau no és tant trobar fórmules per evitar-la com conèixer bé les excepcions legals i actuar dins del que marca la Llei d’arrendaments urbans. Qualsevol error formal o manca de justificació pot deixar el propietari sense capacitat de maniobra.
Una nova etapa en el mercat del lloguer
La nova regulació redefineix l’equilibri entre el dret a la permanència dels llogaters i la capacitat de gestió dels propietaris. Per als primers, representa més protecció davant la incertesa i les pujades de preu; per als segons, implica més restriccions i menys marge de decisió. En un mercat cada vegada més tens, aquesta norma no només modifica contractes: també obre un debat de fons sobre fins a quin punt l’Administració ha d’intervenir en el lloguer per garantir l’accés a l’habitatge sense desincentivar l’oferta.
