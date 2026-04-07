Retirs espirituals, un fenomen a l'alça: "Vivim un autèntic 'boom'"
Cada any se celebren a Espanya 1.200 trobades de cap de setmana en les quals unes 60.000 persones comparteixen la seva necessitat de connexió amb Déu.
Segons els organitzadors, la demanda d’aquestes experiències es va disparar després de la pandèmia i no para de créixer.
Juan Fernández
La Setmana Santa té una dimensió religiosa que per a la majoria dels fidels s’expressa en les incomptables processons i cerimònies eclesiàstiques que se celebren en localitats de tot el país aquests dies, sinònim de temps d’oci i vacances per a la majoria de la població. No obstant, milers de persones -creients i no creients- dediquen aquestes jornades de descans a participar en una activitat de natura transcendent que últimament està en auge: els retirs espirituals. Vistos des de fora poden semblar experiències de marcat accent religiós destinades a devots desitjosos de reforçar la seva fe, però els que hi participen o col·laboren en la seva organització parlen d’una cridanera pluralitat de perfils entre els seus assistents, des de catòlics practicants fins a agnòstics i ateus, que s’acosten cada vegada en més nombre a la recerca d’espiritualitat i sentit vital en temps que, precisament, es distingeixen per la seva carència.
«Vivim un autèntic boom dels retirs espirituals», assegura Patricia Serrano. Si hi ha algú que pot fer aquesta afirmació amb coneixement de causa i sense risc d’exageració és ella. Fa deu anys, moguda més per la curiositat que pel fervor, va participar en un retir de cap de setmana a Barcelona que, segons assegura, li va canviar la vida. «Anava amb dubtes, perquè llavors amb prou feines se’n parlava i em sonava a secta, però en aquelles 48 hores vaig sentir una cosa que no havia sentit mai: l’amor de Déu», recorda.
Des d’aleshores, ella i el seu marit han organitzat desenes de retirs o han facilitat la gestió d’altres mentre assistien, «sorpresos», al progressiu augment de persones que els escrivien preguntant per aquestes experiències i a la proliferació de fórmules que anaven sorgint per donar resposta a aquesta demanda. Aquest interès creixent pels retirs la va animar a crear el 2022 la web Deretiro.es per reunir l’àmplia varietat de trobades d’aquest tipus que s’ofereixen cada cap de setmana arreu d’Espanya.
A partir de les dades que manega, Serrano calcula que avui se celebren més de 1.200 retirs al llarg de l’any al nostre país, en els quals participen no menys de 60.000 persones. El volum de sol·licituds és tan gran que moltes peticions queden fora o en llista d’espera -les reunions solen ser d’entre 40 i 60 persones, segons el lloc on es duen a terme-, una cosa que fa anys, assegura, no passava.
«Hi ha molta set de Déu, més que fa uns anys», assegura Patricia Serrano, gestora de la web Deretiro.es.
Però el que veritablement crida l’atenció és la pluralitat de modalitats de retir que s’ofereixen. «N’hi ha per a nens, per a adolescents, per a parelles, exclusius per a homes o per a dones, enfocats a empresaris, per a persones que han perdut un familiar, per a matrimonis que han patit un avortament...», enumera. Aquesta Setmana Santa, s’estan celebrant més de 100 retirs a tot Espanya. L’èxit de la plataforma de Serrano l’ha animat a obrir portals similars a Itàlia i Alemanya, on les experiències espirituals també estan fent furor. «No som conscients de la set de Déu que hi ha avui al món, més que fa uns anys», observa.
La barcelonina Ana Muro subscriu aquesta afirmació a la llum de la seva experiència. Des que va estar en el seu primer retir religiós el 2014 ha continuat participant amb assiduïtat en aquest tipus d’activitats i ha sigut testimoni del «creixement exponencial» que han experimentat en els últims anys. «Quan vaig començar, amb prou feines se celebraven, però ara s’organitzen més de 20 retirs al voltant de Barcelona cada cap de setmana. I no n’hi ha més perquè costa trobar llocs on allotjar-los», assenyala. Les convocatòries sorgeixen sempre de les parròquies, però les reunions solen tenir lloc en cases de retir, seus d’ordes religiosos i, de vegades, en hotels. «No són activitats eclesiàstiques, són trobades de laics organitzades per altres laics amb l’única finalitat de compartir la vivència de Déu», aclareix.
L’últim retir en què ha participat va tenir lloc fa dos caps de setmana al popular barri del Poblenou de Barcelona. «Allà el perfil majoritari era gent senzilla, però he compartit trobades amb notaris, jutges, empresaris, executius... També amb ateus, gent del carrer i creients d’altres religions. En els retirs no es tracta de convèncer ningú, sinó de sentir Déu i compartir l’alegria del seu amor», aclareix.
La germana María Lourdes López dona fe de l’auge que viuen actualment aquestes experiències. Juntament amb duess religioses atén la casa Mare de Déu de Montserrat, ubicada a Caldes de Montbui (al Vallès Oriental), i reconeix que mai havien tingut tanta demanda per allotjar retirs com ara. «Tenim la casa reservada per a tots els caps de setmana de l’any, ja estem donant cites per al 2027», revela.
Buscant pau
El centre compta amb 25 habitacions dobles i, a part dels retirs organitzats de divendres a diumenge, també acullen particulars que sol·liciten passar dies solts de recolliment allunyats del soroll. «Moltes persones, cada vegada més, necessiten resetejar les seves vides i aquí troben el lloc i la companyia adequats. Ens crida l’atenció que a l’arribar, diuen la mateixa frase: quina pau es respira!», explica la religiosa.
El preu mitjà d’un retir de cap de setmana sol oscil·lar entre els 120 i 170 euros, amb els quals es costeja l’estada, el menjar, el manteniment del lloc i les activitats que es facin. Alguns retirs, com els ignasians -inspirats en sant Ignasi de Loyola-, estan orientats al silenci i l’oració -aquí no hi ha mòbils ni comunicació amb l’exterior-, però d’altres, com els retirs d’Emaús, són més dinàmics.
Aquests últims han sigut els veritables protagonistes del boom que han experimentat aquestes experiències religioses en els últims anys al nostre país. Originaris de parròquies cristianes de Miami, a finals de la primera dècada del segle van arribar a Espanya i des d’aleshores no han parat de propagar-se. «Ara s’anuncien a les esglésies, però al principi els difoníem pel boca-orella. Algú participava en un, en tornava explicant meravelles, i persones del seu entorn s’animaven a provar-ho», recorda Lourdes Castro, que va participar en el primer retir d’Emaús que es va celebrar a Espanya, el 2010, i des d’aleshores ha organitzat desenes de trobades d’aquest tipus. En aquest temps ha sigut testimoni del seu creixement. «Avui s’anuncien a les parròquies i de seguida volen les places, per a molts retirs tenim llista d’espera», assegura.
«Després de la covid va créixer l’interès per aquestes experiències», diu Lourdes Castro.
Els que participen en la gestió d’aquestes trobades coincideixen a assenyalar una data clau en la seva evolució. «Després de la pandèmia, l’interès pels retirs ha crescut. És com si la covid hagués portat molta gent a adonar-se que no poden amb tot, que necessiten Déu en la seva vida, i venen a aquestes reunions a buscar-lo», analitza Lourdes Castro. Segons l’opinió d’Ana Muro, l’auge d’aquestes experiències és un signe dels temps. «La societat és cada vegada més individualista, anem tots carregats de problemes sense pensar en els altres. Per això tenen èxit els retirs, perquè aquí troben companyia i amor».
El recent èxit de creacions com la pel·lícula Los domingos, que relata el despertar a la vocació religiosa d’una adolescent, o l’últim disc de Rosalía, Lux, ple de ressonàncies místiques, ha generat debats sobre si estem assistint a un ressorgiment espiritual. La mateixa cantant ha declarat recentment: «Ara soc més de resar que d’anar al psicòleg». La germana María Lourdes Fernández creu que el perfil d’usuaris dels retirs i el creixent interès que hi ha avui cap a aquestes experiències abonen aquesta tesi. «Abans, els que venien als retirs eren creients de tota la vida que volien tenir una experiència de fe, i eren menys que ara. Últimament venen molts homes i dones que es van criar en ambients catòlics però després es van allunyar de Déu i avui se senten buits. Sí, vivim un ressorgiment de la religiositat. L’alegria amb què surten d’aquestes trobades i el fervor amb què animen altres persones a apuntar-se als retirs n’és una prova», assegura la religiosa.
