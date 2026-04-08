Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa viral de Sant Joan: "Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon"
La falta de límits, de valors i d'unes famílies que eduquin en la responsabilitat, claus pels professionals per entendre fets com aquest.
Eduard Font Badia
Cristina Junyent, psicòloga docent del campus professional i de la facultat de ciències socials de la UManresa, creu que l'escena i la difusió del vídeo de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada evidencia dos comportaments preocupants: "el de l’agressor i els seus companys, que s’ho miren i ho graven, i el de la gent que viralitza un vídeo d’aquesta mena no amb la intenció de denunciar, sinó per validar-lo". Per a Junyent, "tan agressors són els uns com els altres".
La psicòloga veu en tot plegat un "evident problema de falta de límits, de falta de valors, d’inconsciència. Una pallissa com la del vídeo de Sant Joan hauria pogut provocar la mort a la víctima. És el que volien? Segur que no, però ningú va pensar en les conseqüències".
Cristina Junyent creu que és la "família qui ha de traslladar aquests valors. L’escola pot complementar, ensenyar, però la responsabilitat s’ensenya a la família". Conscient, això sí, que a vegades hi ha casos de famílies "absents o negligents", creu que "és molt important que els joves percebin que fets com aquest tenen unes conseqüències legals, socials, o com sigui, perquè no es pensin que al final no deu haver estat tan greu".
Els seus estudis no eviten que a vegades la mateixa Cristina Junyent es qüestioni "què li passa a la societat per viralitzar vídeos com aquest, justificant l’acció o pensant que si l’han picat és que hi deu haver una raó al darrere. Cal ensenyar que mai la violència és la solució".
Afortunadament, també hi ha un missatge positiu, i és que "no es pot generalitzar, la majoria d'adolescents no són així".
