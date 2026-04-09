Successos
Els Mossos detenen in fraganti a l'AP-7 dos lladres multireincidents que es feien passar per policies
Els sospitosos van intentar escapar a gran velocitat
Germán González
Agents dels Mossos d'Esquadra de Granollers van detenir dijous 2 d'abril dos lladres multireincidents, de 21 i 50 anys, a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès. Anaven en un vehicle identificat per la policia que presumptament estaria implicat en tres robatoris al tram nord de l'autopista. Els sospitosos circulaven a gran velocitat en sentit nord.
En detectar aquest turisme, els agents en van iniciar el seguiment, però els sospitosos van augmentar la velocitat i van intentar escapar fent ziga-zaga entre la resta de vehicles. Malgrat això, l'alt volum de trànsit va impedir que pogués avançar gaire i els agents van aconseguir aturar-lo a l'altura de la Roca del Vallès. Els sospitosos tenien múltiples antecedents per delictes contra el patrimoni.
Mentre els agents els identificaven, un altre vehicle es va aturar al mateix punt. La conductora va manifestar que els detinguts havien intentat fer-la aturar en plena autopista, i que, com que no en va fer cas, van encendre llums que semblaven de cotxe policial i li van fer senyals amb una mena de llanterna, fet que va crear confusió en la víctima, que va dubtar si eren policies. Els fets haurien passat instants abans que els agents detectessin els sospitosos.
En l'escorcoll del vehicle es van localitzar aquests objectes. El conductor, a més, no va poder acreditar cap permís ni llicència per conduir l'automòbil. Els dos homes van quedar detinguts pels delictes de furt i usurpació de funcions públiques. Al conductor, a més, se li imputa conducció temerària i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. El dia 6 van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Granollers.
