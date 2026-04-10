Cursa a la Lluna
Els 15 minuts més crítics de la missió Artemis: així serà la reentrada de la càpsula amb els astronautes a l’atmosfera terrestre
La missió té previst amerar a les aigües del Pacífic cap a les 2 de la matinada (hora peninsular espanyola), tot i que els astronautes potser no en sortiran fins passades les 4
Valentina Raffio
D’aquí a poques hores, Artemis s’enfrontarà als 15 minuts més crítics del seu viatge espacial. Després d’una travessia de 10 dies pel cosmos, en què per primera vegada a la història quatre astronautes han pogut observar amb els seus propis ulls la cara oculta de la Lluna i algunes regions encara inexplorades del nostre satèl·lit, la missió tornarà a la Terra per posar fi a aquesta aventura. Aquest procés es perfila com un dels més complicats de tot el projecte, ja que, segons apunten diverses veus, es tractarà d’una reentrada d’alt risc a causa dels problemes a l’escut tèrmic i de l’aposta per una tècnica de reingrés fins ara mai executada. En total, es calcula que el procés durarà entre 12 i 15 minuts, en els quals hi haurà moments en què es perdi del tot la comunicació amb la nau. Aquests són els passos fonamentals d’aquesta complexa coreografia per portar de tornada els astronautes a la Terra.
Cap a la 1.30 de la matinada de divendres a dissabte (hora peninsular espanyola), la nau Orió se separarà del mòdul de servei que durant tot el viatge n’ha impulsat el camí i ha proporcionat aigua i oxigen als astronautes. Aquesta part de la nau caurà a l’atmosfera i es destruirà a l’aire. La part amb els quatre astronautes, en canvi, farà diverses maniobres per reingressar de manera segura. Uns 16 minuts i mig abans d’endinsar-se a l’atmosfera, els astronautes faran diversos moviments per efectuar ajustos de precisió en l’angle de la trajectòria de vol. Tot plegat, sabent que un angle massa pronunciat podria destruir la nau, mentre que un de massa suau la faria rebotar fora de l’atmosfera.
Una vegada enfocada cap al seu objectiu, la nau accelerarà fins a assolir una velocitat hipersònica de fins a 40.000 km/h. O dit d’una altra manera, accelerarà fins a anar 40 vegades més ràpid que un avió normal i fins a 32 vegades la velocitat del so. Una vegada assoleixi la interfície d’entrada a l’atmosfera, a uns 120 km d’altura, la fricció i la compressió de l’aire generaran una enorme bola de foc al voltant de la càpsula i elevaran les temperatures fins a arribar als 3.000 graus centígrads. Serà aleshores quan Orió es convertirà en una bola incandescent i els quatre astronautes a bord hauran de contenir la respiració per al moment més crític de l’aterratge.
24 segons després de travessar el llindar de l’atmosfera, la nau viurà un període de silenci de ràdio o "blackout" d’aproximadament sis minuts
S’estima que, tan sols 24 segons després de travessar el llindar de l’atmosfera, la nau viurà un període de silenci de ràdio o "blackout" d’aproximadament sis minuts. Aquest fenomen es deu a l’acumulació de plasma al voltant de la nau espacial a causa de les altes velocitats assolides per aquesta. Això és el que, a la pràctica, impedeix que els transmissors de l’Orió enviïn telemetria. Durant aquest temps, l’equip de control de vol a Houston perdrà la comunicació directa amb la tripulació mentre la nau travessa gran part de l’atmosfera sobre l’oceà Pacífic. En aquell moment hi haurà diversos avions desplegats a la zona per seguir la trajectòria de la nau.
Després dels sis minuts de silenci, la càpsula Orió recuperarà el contacte amb el centre de control. Aleshores, es trobarà a uns 45.720 metres d’altura i a milers de metres del punt d’impacte. La fase final del descens fins a l’ameratge durarà uns 13 minuts. En aquest procés està previst el desplegament de diversos paracaigudes per ajudar l’estructura a reduir la velocitat fins a posar-se al mar. Si tot avança segons el que s’ha previst, això hauria d’ocórrer poc després de les 8 a Califòrnia (l’equivalent a les 2 de la matinada a la península Ibèrica).
La nau aterrarà cap a les dues de la matinada, però es podria trigar al voltant de dues hores a extreure els astronautes de la càpsula
El protocol indica que poc després de tocar l’aigua, la nau s’apagarà i s’activaran els equips de recuperació coordinats per la mateixa NASA i l’exèrcit dels Estats Units per comprovar, primer, que no s’ha desprès cap element de risc i, després, per ajudar els astronautes a sortir de la nau. El moment més emotiu tindrà lloc quan, després de confirmar que la zona és segura, els equips de rescat obriran l’escotilla i trauran els astronautes dels seus seients. Dos helicòpters s’encarregaran de recollir els quatre membres de la tripulació i traslladar-los a la coberta del vaixell. Els viatgers d’Artemis seran traslladats primer a la zona de revisions mèdiques per comprovar-ne l’estat de salut. Finalment, viatjaran a terra ferma i podran tornar a abraçar les seves famílies.
