Càncer
Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: "La quimioteràpia em deixava fatal"
La vida de Tino Ron, periodista asturià jubilat, va canviar completament el juny del 2019 amb un tumor de còlon: "Va ser una bufetada"
Ana M. Serrano
La vida de Tino Ron (Luarca, 1956) va canviar el juny del 2019. Independent, amant de l’aventura i de les bones estones amb els amics, periodista jubilat, compromès amb les causes socials. Tot es va frenar de cop perquè la seva persona assumís un nou rol: ho diu ell sense embuts, "malalt de càncer". De càncer de còlon. Ara sap que el que va passar va ser una lliçó de vida. "Em va ensenyar a fixar-me més en mi i que d’aquesta malaltia se’n pot sortir", diu. Té clar un altre missatge: "Si les autoritats se n’adonen i hi ha una aposta decidida per la investigació, hi ha camí", apunta.
En la seva pitjor etapa recorda com rebia cada notícia relacionada amb el càncer. L’experiència li va servir també com a camí per entendre’s millor. Però si es vol aprofundir en la seva història vital, que explica per a aquest diari, cal tornar al 2019. Va començar sentint petites molèsties intestinals i febres que en un primer moment va atribuir a un virus passatger. Aviat es va adonar que aquell malestar no cessava. "Tocava anar al metge". La primera auscultació no va ser precisa. Va caldre una ressonància per conèixer l’origen dels símptomes. Aleshores, els pensaments de Tino Ron donaven voltes i no eren precisament optimistes.
–Segui, si us plau –li va dir la doctora el dia que va anar a recollir els resultats.
–Sé el que em diràs. Tinc el bitxo...
Com una bufetada
"Llavors estava en un moment especial de la meva vida. Jubilat, amb la meva parella... és com una bufetada". La situació resulta familiar per a molts pacients oncològics. Alguns decideixen explicar el seu procés. Altres no. A alguns els ajuda parlar de la malaltia. Altres prefereixen mantenir la seva conversa en altres aspectes de la vida i de la quotidianitat. "I tot és respectable", assevera Tino Ron. Ell trenca el seu silenci perquè creu que amb això pot ajudar algú.
El novembre passat va participar en una taula rodona organitzada a la Setmana la Ciència de Valdés, que coordina la científica també luarquesa María Berdasco, i allà va relatar la seva experiència i les seves reflexions per al gran públic. Ara ho fa per a La Nueva España, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Què el va ajudar i per què? És difícil tornar o recordar l’experiència quan el pronòstic és bo? "Sí i no". Però pot amb això. El desembre passat va rebre el millor regal de Nadal: una prova que diu que "tot va bé". Se sent, per tant, content, feliç, disposat a explicar el més íntim i a fer una cosa que a vegades s’oblida: "Visquem", resumeix.
Dues operacions
Aquest luarquès, molt conegut en el sector de la comunicació asturià, va passar per dues operacions. La primera, el 2019, més senzilla i amb desenvolupament a l’hospital comarcal de Jarrio. La segona, el 2020, amb un altre tipus de complexitats –va durar onze hores i mitja– i practicada a l’Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) un 8 de març, "amb un equip compost majoritàriament per dones". Tino Ron recorda els noms dels oncòlegs i cirurgians que el van atendre. També les paraules d’ànim i els detalls mèdics, perquè aquest luarquès va ser un pacient que es va voler informar sobre el que li passava i les seves opcions. "Em van dir que per les meves condicions físiques, perquè és cert que sempre vaig fer esport, era el pacient indicat per a aquesta operació i el que jo pensava és que si hi havia sortida d’una, per què no n’havia de sortir d’una altra", detalla.
Agraeix la feina dels especialistes i parla de la seva humanitat. Recorda els seus 18 dies d’hospitalització en plena pandèmia i parla del que a ell el va poder ajudar. "Jo només vaig fer una pregunta a la meva oncòloga de capçalera: Què he de fer jo, què puc aportar?", recorda. La resposta: mantenir un bon estat d’ànim i seguir sempre les pautes. Des del seu diagnòstic, és fidel a tot el que li aconsella l’equip mèdic. Resumit per a les persones interessades: dieta sana, exercici moderat i allunyar-se d’allò que no li dona pau.
El càncer l’ha ajudat a veure la vida amb perspectiva, a bregar amb les muntanyes russes emocionals, a veure el got "sempre mig ple". A saber, potser, on és l’important i per què. Què pot ser secundari. A tenir consciència d’això que, a vegades, amb la rapidesa del dia i fins i tot dels anys, mai sembla urgent ni prioritari i passa desapercebut: el temps en família.
La seva parella, Carmen Suárez, va ser essencial per a la seva recuperació. Per això Tino Ron parla gairebé més d’ella que d’ell. "És molt important el paper de la persona que està amb tu perquè ho viu tot com tu i pateix com tu", adverteix. Ell recorda els viatges de Luarca a Oviedo, les insidioses reaccions de la quimioteràpia, els consols i les trucades per continuar endavant. "La quimioteràpia em deixava fatal, però jo pensava: ‘Això és el que m’està curant’".
Les etapes d’aquest procés dur les explica Tino Ron com a reptes. Recorda aquests petits esforços per sortir a passejar després de les operacions. Un dia 300 metres, "un altre dia 500, un altre dia una mica més". Pas a pas, va anar notant la millora i acceptant que podia recuperar la seva vida i les seves il·lusions, encara que amb límits. També explica com és de difícil trobar la calma i mantenir l’autocontrol en els moments de solitud. Un dia va anar al lavabo "i quan em rentava les mans vaig tenir un pensament: ‘Tino, fins quan estaràs aquí?’". La reflexió és tan humana com la mort, però espanta tant com la pitjor de les pors reals. Potser no es pensa amb tanta intensitat si no hi és present la malaltia.
Recaiguda i empenta final
Començava l’any 2022 quan va tenir una recaiguda anímica forta "perquè tant desgast és molt dur emocionalment". Recorda que llavors va necessitar ajuda psicològica més continuada. En aquest cas, la proporcionada per l’Associació Espanyola contra el Càncer, de la qual parla meravelles. Va anar tres vegades a la consulta. A la segona, la psicòloga li va donar una recepta: "Has de deixar de pensar en el Tino malalt i pensar en el Tino persona". Amb la determinació que, diu, el caracteritza, així ho va intentar i així ho va fer.
El luarquès explica quins van ser els seus ancoratges i les seves ajudes en els pitjors moments: fer el que realment li agrada. Vegem-ho: llegir, involucrar-se en projectes culturals (codirigia les tertúlies culturals "Café y Literatura" del cafè restaurant La Troya de Luarca), passar temps amb la família, algunes estones amb els amics, tocar de tant en tant la bateria... el seu "cafetín" diari.
En definitiva, "coses que et donen plaer, que suposen alguna cosa per a tu", aprofundeix. De banda van quedar els excessos, les grans festes, l’assistència a trobades amb massa gent. "Si alguna cosa tinc és determinació, i si em diuen que he de fer això, ho faig", assenyala. És una cosa que es repeteix en tota l’entrevista. Com una força especial que fa que el pacient se centri en la curació i deixi de banda els pensaments més agònics. No és una tasca fàcil.
Com es conviu amb aquesta realitat dia a dia? Amb esforç. Tino Ron ja no pensa a llarg termini i sí que demana, com a pacient, més investigació, "perquè aquesta és la veritable esperança".
- Els turistes que arriben a l'aeroport de Girona tenen dificultats per arribar a destí per la manca de connexions
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal
- El Col·lectiu de Crítics perdrà la gestió del cinema Truffaut després de més de 25 anys
- Balliu, de Caldes de Malavella al món: una empresa familiar que ha convertit la durabilitat del mobiliari exterior en marca pròpia
- El xafastre ripollès
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Localitzen a Lloret de Mar una nena de sis anys sostreta per la mare a França i desapareguda des de feia mesos