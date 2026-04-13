La gent gran, a la diana
Estafadors telefònics simulen que són Endesa i ‘multen’ els clients
Els falsos departaments comercials poden trucar cada dia i sempre des d’un prefix d’una província espanyola tot i que en realitat siguin en un ‘call center’ a l’altra banda de l’Atlàntic.
Guillem Sánchez
Sona el telèfon i a la pantalla apareix un número fix desconegut, amb prefix d’una província espanyola. Passa cada dia. Aquest dia, però, contestes. De l’altra banda de la línia arriba el xivarri d’un call center, que amb tota seguretat és en algun país centreamericà. L’interlocutor, després d’uns segons d’espera, comença l’estafa.
–Us truco d’Endesa.
No truca pas d’Endesa, el principal distribuïdor d’electricitat a Espanya. És un home d’accent sud-americà que pertany a una xarxa organitzada d’estafadors i diu que treballa per a Endesa perquè sap que ets client d’aquesta empresa. En realitat, ho sap tot de tu: el nom i cognoms, el DNI, l’adreça postal i fins i tot l’entitat bancària amb què pagues la factura de la llum.
–Hem detectat un problema amb la vostra factura del mes de novembre... Un impagament.
No hi ha cap impagament. Però decideixes deixar que l’interlocutor continuï parlant.
"¿Per què no heu pagat?"
–¿Què ha passat? ¿Per què no heu pagat? ¿Que potser hem badat?
Aquesta pregunta és més un retret, gairebé una baralla. És una tècnica habitual dels estafadors telefònics que, segons els cossos policials, funciona sobretot amb persones vulnerables, com un avi temorós de quedar-se sense electricitat. La reprensió espanta i fa que la víctima es torni obedient davant el mentider.
En aquest punt és quan penges el telèfon. Però torna a sonar. És un altre número fix amb prefix espanyol. I contestes.
–M’heu faltat al respecte. Us trucarà el Departament de Penalitzacions.
Abans de penjar, l’estafador recita el teu DNI en veu alta. És una altra tècnica: intimidar-te demostrant que té les teves dades. El que és nou és l’amenaça d’un suposat Departament de Penalitzacions.
I efectivament, al cap d’uns segons, arriba la tercera trucada.
Amenaça de multa
Ara el to canvia. Qui parla adopta una actitud de falsa autoritat, com si fos un agent sancionador. T’informa que has comès una infracció: faltar al respecte a un empleat. I t’anuncia una multa de 185 euros.
Tot plegat és una ficció: el suposat Departament de Penalitzacions d’Endesa és només una altra fase de les estratègies de manipulació psicològica.
S'ha consultat Endesa, que reconeix aquest mètode com una nova variant de les tècniques d’engany per guanyar-se la confiança de la víctima. Un portaveu recorda que es tracta d’una companyia distribuïdora d’energia i que no té cap capacitat per multar un ciutadà.
Ciberatacs i robatori de dades
¿Com poden tenir les teves dades? La resposta és clara: ciberatacs a empreses que les emmagatzemaven.
Els hackers les roben i les venen al mercat negre, on acaben en mans d’estafadors internacionals que les utilitzen per fer trucades com aquesta.
