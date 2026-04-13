Successos a Catalunya
Els Mossos investiguen la mort d’un jove de 22 anys a Lleida després de precipitar-se des d’un tercer pis
La policia autonòmica apunta que podria deure’s a una baralla amb els seus companys de pis
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d’un jove de 22 anys a Lleida després de precipitar-se des d’un tercer pis i que "podria" deure’s a una baralla amb els seus companys de pis, han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Segre', els fets es van produir aquest diumenge al migdia i la víctima va morir de matinada a l'Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdenca després de ser traslladada en estat molt greu.
La policia catalana manté la investigació oberta.
