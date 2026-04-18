Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia

instagramlinkedin

Salvador Illa regala a Lula dos llibres de la UdG

El president del Brasil rep exemplars de "Teoría de la seguridad jurídica" i de "Prova sense convicció", editats per la Càtedra de Cultura Jurídica

Salvador Illa i Luiz Inácio Lula da Silva se saluden, divendres a Barcelona. / ACN

Redacció

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha regalat al president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, dos llibres editats per la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. Durant la vista que van fer divendres al Barcelona Supercomputing Center (BSC), Illa va lliurar a Lula un exemplar de Teoría de la seguridad jurídica, del jurista constitucional brasiler Humberto Ávila, editat per la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, que col·labora estretament amb institucions brasileres, i un altre de Prova sense convicció, un treball del doctor Jordi Ferrer-Beltrán, director d'aquesta càtedra, traduït al portuguès i que s'utilitza per a la formació de juristes i jutges al Brasil.

La visita al BSC (durant la qual Illa també va regalar a Lula una figura d'un drac de Gaudí) va ser divendres a la tarda, després de la cimera Espanya-Brasil que va presidir Lula al costat del president espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de Pedralbes. Salvador Illa, acompanyat per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va explicar a Lula el sistema de recerca de Catalunya i va posar en relleu la governança pública del BSC, que gestionen el Govern central i el de la Generalitat, defensant que és una manera de garantir que es posa "la tecnologia al servei de l'interès comú".

Lula és aquest cap de setmana a Barcelona per assistir a la quarta reunió del fòrum En Defensa de la Democràcia, que aplega una vintena de líders polítics internacionals i que persegueix plantar cara a la ultradreta i trobar solucions pacífiques per als conflictes. La trobada coincideix a la capital catalana amb la Mobilització Progressista Global, un fòrum organitzat per diversos partits socialistes i en el qual participen polítics, acadèmics, activistes i fins i tot premis Nobel provinents de tot el món per debatre i proposar respostes als grans reptes mundials des d'una òptica progressista.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
