Estudi científic
Els canvis en la microbiota intestinal podrien predir quines persones tenen més risc de desenvolupar párkinson
Un estudi internacional demostra que certes alteracions en els bacteris intestinals podrien anticipar el risc de desenvolupar la malaltia anys abans dels primers símptomes
Un consum elevat d'aliments ultraprocessats podria accelerar l'aparició dels primers símptomes del párkinson
Valentina Raffio
El Parkinson és una malaltia que afecta el cervell, però, segons apunten cada vegada més estudis, els seus primers símptomes es podrien rastrejar a l'intestí. Un equip internacional d'investigadors anuncia a la revista 'Nature Medicine' els resultats d'un estudi en el qual es demostra que les alteracions en la microbiota intestinal podrien ajudar a predir quines persones tenen més risc de desenvolupar aquesta malaltia fins i tot abans de l'aparició dels característics símptomes neurològics i motors. El seu treball, finançat per la fundació creada per l'actor Michael J. Fox, qui pateix aquest mal, apunta que les persones amb Parkinson mostren alteracions substancials en més d'una quarta part dels microbis que componen la microbiota intestinal. I això no només dona pistes sobre l'aparició d'aquesta patologia sinó que també indica cap a on haurien d'anar els tractaments preventius.
La recerca, encapçalada pel University College de Londres i la Xarxa de Recerca Col·laborativa per a la Malaltia de Parkinson, s'ha centrat en l'anàlisi de dades clíniques i fecals de 271 persones amb malaltia de Parkinson d'Itàlia i Regne Unit, 43 portadors d'una mutació associada al desenvolupament d'aquesta malaltia (concretament, del gen GBA1) i 150 participants sans que van donar les seves dades per exercir de control. Segons desvela l'estudi, entre els milers de bacteris trobats a l'intestí dels individus, hi va haver almenys 176 espècies microbianes que diferien entre els individus sans i aquells amb la malaltia. Aquestes alteracions sumaven més d'una quarta part de la microbiota intestinal de les persones amb Parkinson. Sobretot en aquells amb un diagnòstic ja avançat.
L'estudi identifica un patró distintiu de bacteris intestinals que apunta a canvis biològics primerencs vinculats a la malaltia de párkinson
Els científics afirmen que, tal com indica el seu estudi, hi ha alguns microbis que eren més comuns entre les persones amb malaltia de Parkinson i altres que, per contra, resulten més comuns entre els participants sans de l'estudi. La diferència més significativa es va observar en 142 microorganismes intestinals que també mostraven diferències clares entre les persones sanes i aquelles que portaven el gen mutat que augmenta el risc de patir Parkinson. Fins i tot en aquells pacients que encara no havien experimentat cap símptoma de la malaltia. Això, segons afirmen els experts, permet identificar "un patró distintiu de bacteris intestinals que apunta a canvis biològics primerencs vinculats a la malaltia de Parkinson", constaten els autors d'aquest treball, qui afirmen que aquest fenomen s'ha observat en cohorts externes dels Estats Units, Corea i Turquia.
"El microbioma intestinal té el potencial real de servir com un marcador primerenc no invasiu"
"Aquest estudi encaixa i reforça fortament el model del Parkinson que suggereix que la malaltia pot iniciar-se amb alteracions en el sistema nerviós entèric i autònom abans de propagar-se al cervell", afirma Analía Bortolozzi, científica titular a l'Institut de Recerques Biomèdiques de Barcelona (IIBB–CSIC) en declaracions al Science Media Centre Espanya. En aquest sentit, segons explica l'especialista, estudis com aquest reforcen la idea que les alteracions del microbioma intestinal "estan fortament correlacionats amb símptomes que precedeixen en anys els símptomes motors" com disfunció autonòmica, restrenyiment crònic, trastorns del son REM o depressió. "Això s'observa tant en persones amb risc genètic com en població sana amb alta vulnerabilitat en desenvolupar la malaltia, per la qual cosa el microbioma intestinal té el potencial real de servir com un marcador primerenc no invasiu", comenta.
Els científics afirmen que aquestes dades obren la porta a estudiar com els canvis en la dieta podrien reduir el risc de párkinson en alguns pacients
Els experts afirmen que, més enllà del coneixement que aporta aquest estudi per entendre millor la malaltia i millorar-ne el diagnòstic, aquestes troballes també plantegen noves estratègies per buscar tractaments enfront d'aquest mal. "Aquest descobriment obre la porta no només a comprovar si els bacteris poden servir per identificar les persones amb risc de patir Parkinson, sinó també a veure si modificar la població bacteriana, mitjançant canvis en la dieta o medicaments, pot reduir el risc d'una persona de desenvolupar aquesta malaltia", afirma Anthony Schapira, autor principal d'aquest treball qui, en aquesta línia, explica que en el seu estudi s'ha observat que "els pacients amb una dieta més equilibrada i variada tenien menys probabilitats de tenir microbiomes intestinals que suggerissin un risc elevat de Parkinson".
