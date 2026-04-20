Maite Pons: "Fer la volta al món és una cosa que s'hauria de fer almenys un cop"
Aquesta jubilada hiperactiva de 78 anys ha creuat el globus en creuer en 129 dies.
Patricia Castán
Maite Pons Pallarès arriba a l’entrevista amb una samarreta que diu "jo mai vaig viure el 9 de gener". La va comprar a bord del Costa Deliziosa, del qual va desembarcar a principis d’abril després d’una fabulosa volta al món en creuer en 129 dies. Per a aquesta hiperactiva jubilada que sempre va amb bicicleta i aviat complirà 79 anys, ha sigut una "experiència única".
Què va passar el 8 de gener?
Has anat avançant hores i més hores, així que passes del 8 al 10. Tinc quatre diplomes (els entreguen als barcos) de cada vegada que creuem l’Equador. Vas pujant i baixant, pujant i baixant.
Resumeixi’ns la ruta.
Van ser 27 països i cinc continents. Vam passar per Barcelona, Casablanca i Tenerife. D’allà ja vam creuar l’Atlàntic i vam parar a Barbados. Després, el canal de Panamà, que va ser una experiència superxula. Per un tema polític es va eliminar l’escala a l’Equador i vam passar al Perú i Xile. Vam passar el Nadal a l’illa de Pasqua. Després, per arribar a Austràlia, vam passar per set o vuit illes. Algunes de meravelloses, com Mystery Island, i molt exòtiques. Després vam seguir per Àsia, jo ja coneixia el Japó, però també vam visitar diverses ciutats del Vietnam, la Xina, l’Índia, Sri Lanka, illa Maurici, Maldives i tres ports de Sud-àfrica. Després Cap Verd, i d’allà ja a Las Palmas i, per fi, a Barcelona. Altres voltes al món de vegades passen pels EUA, però jo ja havia viatjat allà abans.
Havia planejat vostè viatjar durant tota la vida?
I ara, me’n vaig assabentar per casualitat que una amiga francesa hi anava i s’havia produït alguna cancel·lació a l’octubre. Va ser un rampell. Jo vaig embarcar a Barcelona el 27 de novembre i vaig tornar al mateix port el 4 abril, cosa que resulta comodíssim. Però la majoria de gent ho planifica amb molta antelació i il·lusió. Alguns havien fet fins a tres o quatre voltes al món més.
S’ha d’estalviar molt per permetre-s’ho?
Vaig treballar 39 anys en una empresa química, en atenció al client i fa anys que estic jubilada i viatjant. En aquest cas vaig tenir sort perquè les places es venen ràpid i jo vaig trobar aquesta oferta final, que em va permetre viatjar sola en cabina amb balcó per 31.000 euros. Incloïa tot el viatge, els àpats, vins i cerveses als restaurants, entreteniment, taxes i 12 excursions. Després en vaig comprar d’altres i moltes visites les vaig fer per lliure amb gent que vas coneixent.
Anava amb una coneguda i torna amb una xarxa internacional d’amics...
Estic convidada a anar a Madrid, a Vigo, a Las Palmas, a Granada, a Itàlia, França, Alemanya... També espero que vinguin a veure’m aquí a Barcelona, és clar, és un intercanvi. Jo parlo francès i una mica d’anglès, però de tant jugar cada tarda que podia al bridge [una de les seves passions] gairebé he après italià. I he fet classes de català a l’Antoine i Muriel, una parella de francesos que havia de viatjar a Catalunya. També he conegut suecs, americans... tot i que hi havia bastants espanyols.
És el viatge de la seva vida?
Penso que és una cosa que caldria fer almenys un cop. Val la pena i com més aviat millor, quan encara tens energia. Perquè molts ho fan massa al final de la seva vida. I de fet hi ha hagut alguna hospitalització durant la ruta i alguna mort a bord, com sol passar en aquests viatges, perquè són llargs i tot i que hi ha alguns viatgers joves, la majoria són madurs, i alguns de molt grans.
Impossible no preguntar-li com es fa una maleta així.
És el bo d’anar en creuer, perquè en un avió ja et cobren 55 euros per una maleteta de cabina en un vol curt. Aquí em vaig emportar dues bosses de viatge grans, una motxilla i un necesser. I vaig tornar amb una altra maleta plena de compres. Perquè havia agafat massa peces d’abric i poques d’estiu, i al final a tot arreu va fer bon temps. Jo només portava roba de vestir per Nadal i Any Nou, i en vaig haver de comprar més per a alguns sopars.
Se la veu en forma. No ha portat algun quilo de més?
Al principi vaig guanyar un parell de quilos, però de seguida em vaig controlar perquè si et deixes portar és perillós... [riu] Vaig vigilar el colesterol i el pes, i a la tornada m’he fet unes analítiques i tot bé. Pensi que ja tens un bufet amb menjar de tot tipus per esmorzar, per dinar, hi ha berenars, sopars de gala... Molt per triar, però sempre hi ha fruites i opcions sanes. S’ha de saber renunciar a la temptació de les postres.
"No m'he avorrit ni un sol moment, fins i tot m'ha faltat temps"
Ha arribat a avorrir-se de tant navegar?
No m’he avorrit ni un sol moment, fins i tot m’ha faltat temps. Els dies d’escala fas excursions o descobreixes les destinacions pel teu compte i els dies previs un guia en espanyol t’ajuda a planificar-ho perquè vols veure moltes coses i únicament en algunes destinacions, com és el cas del Japó o d’Austràlia, fas nit al port.
Com organitzava la seva agenda a bord?
Els dies de navegació hi ha tantes activitats que no arribes a tot. Jo feia un taller de manualitats al matí, mira totes la polseres que porto fetes per mi... També alternava pilates, fitnes, ioga. Jugava al bridge, al bingo de vegades, ballava totes les nits, tot i que la majoria de vegades a mitjanit després del piano bar en directe s’acabava l’animació, tret de les nits temàtiques que hi havia discoteca... Alguns van creure que jo havia sigut ballarina, ha ha. I cada dia hi havia teatre, amb alguns espectacles increïbles, pels quals a terra pagaries molts diners. I a més hi havia diversos bars i cocteleries on conèixer gent i prendre alguna cosa. I tenia un abonament de spa, i també moments d’introspecció per fer una mica de diari a bord i dibuixar.
Va poder estar en contacte amb la família?
El wifi del barco era car, i per això primer utilitzava el de les terminals d’arribada per trucar, però després vaig descobrir diferents aplicacions i plans molt assequibles que servien per a la majoria de països i fins i tot per a alta mar, excepte en illes petites.
En el viatge sorgeixen moltes despeses extres?
La veritat és que jo he gastat poc, a part de compres i desplaçaments a les escales, i algun massatge com a caprici. Gairebé totes les necessitats estan cobertes. Ni tan sols vaig necessitar el tot inclòs perquè jo només bec una mica amb els àpats. I això que només havia fet un creuer en tota la meva vida. També va ser important portar una bona assegurança de viatge, a mi em van haver d’atendre un dia a la consulta mèdica del barco perquè tenia molta tos, però no va ser res.
Va tenir alguna mala experiència o algun dia de mala mar?
El vaixell amb prou feines es va moure, tan sols em vaig haver de prendre una biodramina per prevenció a la part final. I a la nit es dorm de conya. Quant a la ruta, les escales sempre són molt segures. En realitat, ¡m’han robat el moneder tot just tornar a Barcelona!
Quin era el perfil més habitual que hi havia a bord?
Hi havia moltes parelles, però també molts viatgers vidus o separats, com jo, que viatjaven amb amics o fins i tot sols. En aquests creuers llargs o transatlàntics l’ambient és diferent als d’una setmana, on tot és molt més accelerat. Aquí el servei era fantàstic.
I es van crear noves parelles, com passava en la mítica sèrie Vacaciones en el mar?
Sí que n’ha sorgit alguna, i algun idil·li he vist. És fàcil conèixer gent, i a més hi ha temps i oportunitat de compartir bons moments. Però sobretot pots fer amics per sempre.
Quina visita ha disfrutat més?
Hem visitat llocs increïbles, he pogut fer esnòrquel a les millors aigües i fer fotos submarines. Però a mi m’agraden molt les grans ciutats i molt modernes, com Tòquio, Hong Kong i Singapur. Porto amb mi més de 3.500 fotos.
