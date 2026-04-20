Previsions astrològiques per Roser Bona del 17 al 23 d’abril de 2026
Què t'espera la setmana de la diada de Sant Jordi?
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Fas algunes gestions relacionades amb l’economia que poden sorgir a última hora i amb presses. Si has guanyat pes, et proposes posar-te una mica a dieta abans de l’estiu.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): PER MOLTS ANYS! El Sol entra al teu signe i inicia un nou cicle vital. Comences a moure fitxa en un assumpte del teu interès, però la paciència continuarà sent una bona aliada.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Poses més atenció al teu món interior, a les teves pors i a tot el que et frena. Voldries fer un viatge, però resulta massa car i cerques altres opcions més econòmiques.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Amb la Lluna Creixent s’inicia un període que pot portar noves amistats. Possibles despeses en tecnologia. Moment per equilibrar el present i dissenyar millor el futur.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Pots tenir noves opcions en l'àmbit professional o assumir més autoritat en algun àmbit. Valores l'opció de ser pare i, si ja ho ets, passes bons moments amb els fills.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Possible formació relacionada amb el sector laboral. Tenir més contacte amb la natura pot millorar el teu estat d’ànim. Reps un bon consell d’una persona d’edat avançada.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Si paties per un tema fiscal o per la dificultat de liquidar un deute, pots trobar una solució i estar més tranquil. Té lloc una trobada esperada amb amics o familiars.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): El Sol es fa present a la teva Casa VII activant el sector relacional. És una bona etapa per ampliar els contactes, començar una relació o consolidar la que ja tens.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Si cerques alternatives a un tractament mèdic, podries trobar alguna opció interessant. T’organitzes el dia a dia de manera més meticulosa per aprofitar millor el temps.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Amb el Sol a Casa V ets més conscient que no tot és treballar i complir obligacions. Pots conèixer algú que et resultarà atraient, però no tens clar si vols iniciar-hi res.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Sents que ha arribat l’hora de rebel·lar-te contra qui et vulgui oprimir o fer-te combregar amb rodes de molí. Compte, però, perquè podries posar-te massa a la defensiva.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Apliques la prudència i no comparteixes la teva opinió amb segons qui, perquè podria no ser ben rebuda. Tens nous interessos i comences un curs o et compres algun llibre.
