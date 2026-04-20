Previsions astrològiques per Roser Bona del 17 al 23 d’abril de 2026

Què t'espera la setmana de la diada de Sant Jordi?

El teu horòscop setmanal

El teu horòscop setmanal

Roser Bona / AMIC

-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Fas algunes gestions relacionades amb l’economia que poden sorgir a última hora i amb presses. Si has guanyat pes, et proposes posar-te una mica a dieta abans de l’estiu.

-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): PER MOLTS ANYS! El Sol entra al teu signe i inicia un nou cicle vital. Comences a moure fitxa en un assumpte del teu interès, però la paciència continuarà sent una bona aliada.

-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Poses més atenció al teu món interior, a les teves pors i a tot el que et frena. Voldries fer un viatge, però resulta massa car i cerques altres opcions més econòmiques.

-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Amb la Lluna Creixent s’inicia un període que pot portar noves amistats. Possibles despeses en tecnologia. Moment per equilibrar el present i dissenyar millor el futur.

-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Pots tenir noves opcions en l'àmbit professional o assumir més autoritat en algun àmbit. Valores l'opció de ser pare i, si ja ho ets, passes bons moments amb els fills.

-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Possible formació relacionada amb el sector laboral. Tenir més contacte amb la natura pot millorar el teu estat d’ànim. Reps un bon consell d’una persona d’edat avançada.

-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Si paties per un tema fiscal o per la dificultat de liquidar un deute, pots trobar una solució i estar més tranquil. Té lloc una trobada esperada amb amics o familiars.

-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): El Sol es fa present a la teva Casa VII activant el sector relacional. És una bona etapa per ampliar els contactes, començar una relació o consolidar la que ja tens.

-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Si cerques alternatives a un tractament mèdic, podries trobar alguna opció interessant. T’organitzes el dia a dia de manera més meticulosa per aprofitar millor el temps.

-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Amb el Sol a Casa V ets més conscient que no tot és treballar i complir obligacions. Pots conèixer algú que et resultarà atraient, però no tens clar si vols iniciar-hi res.

-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Sents que ha arribat l’hora de rebel·lar-te contra qui et vulgui oprimir o fer-te combregar amb rodes de molí. Compte, però, perquè podries posar-te massa a la defensiva.

-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Apliques la prudència i no comparteixes la teva opinió amb segons qui, perquè podria no ser ben rebuda. Tens nous interessos i comences un curs o et compres algun llibre.

