Les estafes a migrants es disparen amb la regularització extraordinària
Les màfies es llancen a vendre cites prèvies per fins a 60 euros per a les oficines habilitades malgrat ser gratuïtes.
Roberto Bécares
La regularització extraordinària de migrants que ahir va començar amb el procés per iniciar els tràmits de manera presencial està disparant els fraus i les estafes, malgrat que és gratuïta la petició de cita prèvia per a alguna de les 400 oficines habilitades a Espanya: 30 oficines de la Seguretat Social, 371 de Correus i cinc oficines d’estrangeria a Madrid, Alacant, València, Almeria i Múrcia.
"Et puc aconseguir una cita per a Alacant el dia 23 per entre 25 i 30 euros, pagues després que la confirmi", explica per WhatsApp un individu que ofereix els seus serveis en un grup de Facebook de ciutadans llatins a Espanya. "A mi m’han arribat a demanar 50 euros per una cita", revela la Sofia, colombiana que fa un any que és a Espanya i feia cua ahir al matí a les oficines de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) de Madrid, on ajuden amb les gestions de les sol·licituds i, a més, expedeixen el certificat de vulnerabilitat, que s’exigeix quan no es pot acreditar una oferta de treball o la voluntat de treballar per compte propi.
Com la Sofia, centenars de persones esperaven a ser ateses a les oficines de la CEAR, on un cartell enorme a l’entrada informava que s’atenia "sense cita" (la cita prèvia és per fer el tràmit final una vegada reunits tots els documents en una oficina habilitada, no per ser atès i assessorat per una entitat o finestreta municipal), cosa que va provocar un efecte crida i va reunir més gent a mesura que avançava el matí. "Hem trucat al 060 [telèfon habilitat per aconseguir cita] moltíssimes vegades, però estàs mitja hora al telèfon i mai t’atenen", denunciava la María Fernanda, també colombiana, que criticava la falta d’informació. "Espero començar amb els tràmits ja aquí, però no sé què passarà. És que ningú et diu bé què s’ha de fer", explicava.
Els intents d’estafa també s’estan produint a Catalunya. "Puc reservar-la per tu. El pagament es portarà a terme després de reservar la cita prèvia. Et costarà entre 50 i 60 euros", diu un venedor de cites per WhatsApp publicitat en un altre grup de Facebook al ser preguntat per obtenir-ne una per iniciar els tràmits a la província de Barcelona. A l’instant envia la captura de pantalla d’una cita per ahir mateix a les 16.10 hores en una oficina de Correus de l’Hospitalet de Llobregat.
Desconeixement
Malgrat que el Ministeri de Seguretat Social, Migracions i Inclusió ha estat insistint en el fet que tots els tràmits són gratuïts, el desconeixement i la incertesa per acabar amb el procés al més aviat possible provoquen que els immigrants caiguin en les estafes, una cosa comuna que s’ha produït durant els últims anys en la gestió administrativa de tràmits d’estrangeria.
Peticions d’asil, sol·licitud de targetes d’identificació d’estrangers (TIE) i del NIE o renovació de papers s’han convertit en un caldo de cultiu per a les màfies, que operen amb bots informàtics per aconseguir totes les cites i així "col·lapsar" el sistema, com denuncien advocats especialitzats en estrangeria, oenagé i sindicats com la UGT.
Amb el sistema tensionat per aquests hackers informàtics, els immigrants sovint es veuen obligats a acudir a un mercat negre on el preu varia segons la celeritat amb què es tindrà la cita o la demanda del moment. La seva venda es realitza per multitud de canals, des de grups de Facebook o Telegram d’immigrants fins a Wallapop o Milanuncios, o fins i tot en locutoris. Alguns migrants, tal com va revelar EL PERIÓDICO al seu dia, n’arriben a pagar fins a 500 euros.
En aquesta ocasió, no obstant, el sistema per obtenir la cita prèvia per presentar tots els papers no ha col·lapsat. De moment, el gruix de sol·licituds s’estan fent a les entitats o oficines municipals en les quals els immigrants estan intentant obtenir el padró o l’informe de vulnerabilitat que necessiten per portar a terme el tràmit final.
"Totes les persones seran ateses i qui compleixi els requisits accedirà a la regularització", explica a aquest diari Mauricio Valiente, director general de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, que demana paciència als sol·licitants i que no caiguin en "la trampa de les estafes".
Segons assegura, durant els pròxims dies i setmanes, treballadors de l’organisme faran tallers i reunions per "filtrar" les diferents necessitats de documents dels sol·licitants i en alguns casos podran gestionar ells mateixos les mateixes sol·licituds.
Valiente assegura que en un procés extraordinari com aquest és "lògic" que es generi incertesa entre els sol·licitants. No obstant, afegeix que no ha ajudat la petició a última hora, i a instàncies del Consell d’Estat, dels requisits que s’han de complir per acreditar la vulnerabilitat, cosa que ha afegit "certa angoixa". "Hi està havent una afluència més gran a les oficines, si no s’hagués donat aquesta circumstància es podria haver ordenat de millor manera", afegeix.
A un mes vista
En aquest procés extraordinari també hi està havent problemes per aconseguir cita als Consorcis de Transport, com al de Madrid, on els migrants aconsegueixen una memòria de recàrregues de la targeta de transport per acreditar l’arrelament a la comunitat. "És impossible aconseguir cita, ¡l’estan donant per d’aquí a un mes!", afirma la Jacki, d’Hondures, a qui una empleada li aconsella accedir avui a primera hora a la web per obtenir cita el mateix dia.
El flux per l’oficina, situada a Ríos Rosas, és constant. Fonts del consorci expliquen que cada dia, a primera hora, s’allibera alguna cita d’aquella mateixa jornada. "No obstant, hi està havent més sol·licituds que mai". Una portaveu descarta així mateix que s’estiguin revenent cites de l’organisme, ja que "són personalitzades, amb el nom i cognoms".
Subscriu-te per seguir llegint
