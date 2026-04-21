Sant Jordi 2026 a L'Hospitalet: activitats, horaris i parades de llibres i roses
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ja escalfa motors per a la Diada de Sant Jordi 2026. Com és habitual, la tradicional jornada concentrarà la seva activitat principal a la rambla Just Oliveras, al barri del Centre. El carrer s'omplirà durant tot el dia de parades de llibres i flors, i l'estand de les Biblioteques de L’Hospitalet acollirà la signatura d'exemplars per part d'autors locals. Serà així una jornada "dedicada als llibres i les roses, en què es commemora i es representa la llegenda de Sant Jordi i es promou el plaer de la lectura".
A més, torna la 'Trobada de cavallers, dracs i princeses', una cita imprescindible que les diferents biblioteques de L’Hospitalet organitzen cada any. "Us animem a venir disfressats i a gaudir d'un espectacle màgic inspirat en la llegenda de Sant Jordi", diu el consistori als seus veïns.
Com és habitual a L'Hospitalet, la Diada de Sant Jordi se celebrarà en el marc de les Festes de Primavera, la cada vegada més consolidada Festa Major no oficial de la ciutat, que transcorrerà del 23 al 26 d'abril. La celebració inclou un programa d'activitats en què la música en viu, les arts escèniques, la cultura popular i tradicional i les activitats per al públic familiar seran les protagonistes.
Espectacles a les biblioteques hospitalenques per a la Diada de Sant Jordi (tots estan programats a les 17.30 h):
Biblioteca Can Sumarro
'Un drac amb gana', a càrrec d'Enrenou Teatre.
Biblioteca Central Tecla Sala
'El drac a qui li encantava llegir', a càrrec de Pampallugues Teatre.
Biblioteca Bellvitge
'La llegenda de Sant Jordi i el drac', a càrrec d'Alícia Pessics.
Biblioteca La Bòbila
'Sant Jordi: princeses i dracs', a càrrec de Sensedrama Teatre.
Biblioteca La Florida
'Sant tornem-hi!', a càrrec de Patrícia McGill.
Biblioteca Josep Janés
'La llegenda de Sant Jordi' (especial 0-3 anys), a càrrec d'Elena Ballester.
Biblioteca Plaça d’Europa
'L’aniversari màgic', a càrrec de Martina Escoda.
Bibliomercat de Santa Eulàlia
'Soc un drac!', a càrrec de Susagna Navó.
