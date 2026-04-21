El talent com a motor del Barcelona Open Banc Sabadell
El torneig exemplifica els sis anys d'aliança entre Eurofirms i el Godó durant nou dies d'excitant competició
Bego Contreras
L'excel·lència operativa d'un torneig de la magnitud del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó no es construeix únicament sobre el que succeeix a la pista. Davant de cada jornada de competició hi ha un ecosistema humà que fa possible que l'experiència funcioni amb precisió, proximitat i coherència, tant per als jugadors com per als assistents.
En aquest context, Eurofirms Group renova el seu compromís amb el torneig com a soci estratègic en gestió de persones, una aliança que arriba ja al seu sisè any consecutiu i que posa de manifest una forma compartida d'entendre l'esport i el treball: des de les persones.
Cultura People First i valors esportius
La col·laboració entre el torneig i Eurofirms va més enllà de la cobertura de necessitats operatives puntuals. Tal com explica Mónica Sánchez, directora de Màrqueting i Comunicació del grup, “la qualitat d'un esdeveniment d'aquesta dimensió se sosté, en gran part, sobre el benestar, la motivació i l'encaix de les persones que el fan possible”.
El model People First que aplica Eurofirms prioritza l'alineació entre les competències professionals i els valors que defineixen tant l'esport com l'organització: compromís, superació, responsabilitat compartida i treball en equip. Un enfocament que entén el talent no com un recurs, sinó com un vincle entre persones i projectes.
Aquesta filosofia ha permès que Eurofirms, amb presència internacional i una àmplia xarxa de professionals, es consolidi com un aliat especialitzat en la creació d'equips per a esdeveniments de gran projecció. En el cas del Barcelona Open, l'impacte transcendeix l'aspecte operatiu i reforça el paper del torneig com a generador d'oportunitats laborals de qualitat a la ciutat de Barcelona.
Una operativa integral basada en les persones
El Barcelona Open Banc Sabadell 2026, celebrat entre l'11 i el 19 d'abril, ha tornat a situar la ciutat al centre del panorama tenístic internacional, fet que exigeix una organització capaç de respondre amb agilitat, coordinació i vocació de servei.
Durant els nou dies de competició, Eurofirms Group ha acompanyat el torneig en la incorporació de més de 120 professionals, distribuïts en àrees clau com:
- Atenció al públic i hospitality, amb un clar focus en l'experiència de l'assistent.
- Logística interna, essencial per garantir la fluïdesa de l'esdeveniment.
- Suport als jugadors, facilitant el seu dia a dia durant la competició.
La selecció i gestió d'aquests equips ha prioritzat no només la capacitació tècnica, sinó també l'actitud, el compromís i l'adequació a l'entorn del torneig, permetent que una operativa complexa es desenvolupi amb naturalitat i coherència al llarg de totes les jornades.
Un patrocini que deixa empremta
Després de sis anys de col·laboració, el vincle entre Eurofirms i el Trofeo Conde de Godó s'ha convertit en un exemple de com el patrocini pot generar valor real quan es basa en principis compartits. Una aliança que posa l'accent en les persones, en la cura del talent i en la construcció d'experiències que transcendeixen l'àmbit esportiu.
Perquè en un torneig on cada detall compta, són les persones les qui marquen la diferència.
