L’himne que ja espera el Papa: així es prepara la visita de Lleó XIV a Espanya
La visita del papa Lleó XIV serà del 6 al 12 de juny i ja té lema, cançó oficial i primeres parades confirmades a Madrid, Barcelona i les Canàries
Lleó XIV és el nom pontifici de Robert Francis Prevost, nascut a Chicago, missioner durant anys al Perú i fins abans de ser elegit papa prefecte del Dicasteri per als Bisbes. El Vaticà el presenta com el 267è papa de l’Església catòlica i el primer pontífex agustí. Aquest juny farà el seu viatge apostòlic a Espanya, confirmat oficialment del 6 al 12 de juny, a petició del rei Felip VI i de l’Església a Espanya. El recorregut confirmat inclou Madrid, Barcelona i l’arxipèlag canari, amb etapes a Gran Canària i Tenerife.
A falta que el programa complet quedi tancat del tot, ja s’han anunciat alguns actes centrals. A Madrid, el Papa presidirà una vetlla amb joves i una missa a Cibeles; a Barcelona, està confirmada la seva presència a la Sagrada Família en el marc del centenari de la mort d’Antoni Gaudí i de la inauguració de la torre de Jesucrist, i també s’ha comunicat una visita a Montserrat; després, el viatge continuarà a Gran Canària i Tenerife amb grans celebracions litúrgiques. Més que una simple gira, la visita s’ha plantejat com un gran acte de fe i projecció pública de l’Església.
‘Alça la mirada’, la cançó que vol donar to a la visita
El lema del viatge és «Alceu la mirada», inspirat en l’evangeli de sant Joan, i ja ha fet el salt a la música amb ‘Alça la mirada’, l’himne oficial de la visita. Segons Josetxo Vera, responsable de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola, el lema vol expressar “l’actitud” amb què els cristians reben el Pontífex i una crida a sortir de les preocupacions diàries per obrir-se a Déu i als altres. Vera també ha vinculat aquest missatge amb tres eixos simbòlics de la visita: la unitat a Madrid, la bellesa a Barcelona i la caritat a les Canàries.
La cançó ha estat impulsada per VIVAFE, presentada a la seu de la Fundació Pablo VI i interpretada per un gran cor creat per a l’ocasió amb més de 1.700 voluntaris de Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife. La gravació es va fer de manera simultània a la catedral de l’Almudena, la Sagrada Família, la catedral de La Laguna i la catedral de Gran Canària. En la composició hi han participat onze autors vinculats a la música catòlica actual, entre ells components del grup barceloní TUYO, els capellans Toño Casado i Jaime Salmonero, i també Marcos Ricbour i Javi Caño; la direcció artística i musical ha anat a càrrec de Pablo Cebrián.
El missatge de la peça és clar: fe, esperança i unitat. Regnum Christi sosté que l’objectiu de l’himne és “acompanyar un moment històric per a l’Església a Espanya” i deixar un llegat musical que continuï viu més enllà de la visita; a més, els ingressos que generi la reproducció es destinaran a obres socials de l’Església. La cançó fins i tot reserva un petit espai per al català, amb la frase “En ell confio i no tinc por”, que reforça la voluntat d’arrelar també el viatge a Barcelona i a la realitat catalana.
En definitiva, la visita de Lleó XIV ja no es presenta només com l’arribada d’un papa, sinó com un esdeveniment religiós, institucional i també simbòlic. Hi ha el Pontífex, hi ha les ciutats, hi ha els fidels i ara també hi ha una banda sonora. I aquesta banda sonora, ‘Alça la mirada’, vol convertir la visita en alguna cosa més que una agenda d’actes: una invitació a mirar amunt i a llegir el viatge en clau d’esperança.
