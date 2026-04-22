Previsions astrològiques per Roser Bona del 24 al 30 d’abril de 2026
Descobreix que t'espera l'última setmana d'abril
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Amb el Sol a la Casa II, és moment d’agafar seguretat i centrar-te en el que és important. Et conviden a un àpat familiar o a una trobada d’amics al voltant d’una taula.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Tens molt de pes astrològic a Casa XII i alguna cosa no et deixa dormir tranquil. El millor serà fer el que puguis sense forçar-te gaire per sentir que estàs complint.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Amb Venus i Urà al teu signe cuides el teu aspecte. Etapa de canvis amb possibles trasllats, nous estudis o potser la incorporació a un grup amb la mateixa ideologia.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Pots patir una mica d’estrès per excés de feina o de responsabilitats i t’anirà bé trobar la manera de desconnectar. Possible atracció per algú, que mantens en secret.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): La tensió del Sol amb Plutó pot portar algunes friccions o lluites de poder al sector laboral. Et mires el futur amb uns altres ulls i el planifiques a llarg termini.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Amb Venus i Urà a Casa X inicies un projecte professional. Possibles canvis una mica sobtats en qualsevol àmbit. Si la teva relació sentimental t’asfixia, dius prou.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Amb Venus a Casa IX t’il·lusiona la idea de fer un viatge i el vas preparant. Si cerques l’amor el pots trobar navegant per la xarxa o en una persona d’origen estranger
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Amb la parella podeu patir desacords per culpa de tercers i serà bo tenir una xerrada. Esbrines noves maneres de guanyar diners o bé obtens una nova font d’ingressos.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Algú et mira amb interès romàntic i potser ni ho sospites, però ho acabaràs descobrint. Si tens uns veïns molt sorollosos, sospeses anar a viure a un lloc més tranquil.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): En aquests dies pot haver-hi una averia a casa o pot ser que comencis una reforma. L’àmbit professional entra en una nova etapa i t’anirà bé formar-te per estar al dia.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Urà torna a transitar un signe d’Aire i els teus assumptes estancats ja es mouen. Etapa per evolucionar intel·lectualment i veure les coses des d’una altra perspectiva.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Amb Venus per la Casa IV podries recuperar la relació perduda amb un membre de la família. Tens noves idees decoratives i fas canvi de mobles o d’objectes per la llar.
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada