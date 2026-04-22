Sanitat conclou que l'homeopatia és un placebo que no cura cap malaltia
El ministeri considera de manera categòrica que no existeix evidència científica que avali l’eficàcia de l’homeopatia com a instrument terapèutic.
Nieves Salinas
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), del Ministeri de Sanitat, va publicar ahir un informe tècnic «exhaustiu» en què es conclou de manera categòrica que no existeix evidència científica que avali l’eficàcia de l’homeopatia com a instrument terapèutic. Després d’una revisió sistemàtica de la literatura científica i de les avaluacions d’organismes estatals a escala internacional, l’informe assenyala que els efectes observats són comparables al placebo.
Titulat Homeopatia i productes homeopàtics: Avaluació de les evidències sobre la seva eficàcia i seguretat, el text analitza 64 revisions sistemàtiques publicades des del 2009. Després de fer-ho, destaca que la majoria dels estudis que suggereixen beneficis presenten «una baixa qualitat metodològica, perquè solen estar invalidats per mostres petites, períodes de seguiment curts o biaixos en l’aleatorització».
A més, matisa l’informe, a mesura que augmenten la qualitat i el rigor dels assaigs clínics, el suposat efecte de l’homeopatia «disminueix fins a desaparèixer». Des del punt de vista científic, els principis de l’homeopatia xoquen amb les lleis de la física i la farmacologia actual, indica l’AEMPS.
Sucre al mar
En dilucions habituals com la 12 CH, que és quan es barreja una part de la substància original amb cent parts de dissolvent 12 vegades consecutives, descriu l’Agència, «és matemàticament impossible que quedi una sola molècula de l’ingredient original en el preparat, fet que trenca qualsevol relació de causa-efecte entre el producte i l’efecte terapèutic». «Per il·lustrar aquesta desproporció, l’informe assenyala que una dilució de només 6 CH (molt menys extrema que la 12 CH) equival a dissoldre un sobre de sucre a tot el mar Mediterrani». Per aquesta raó, l’AEMPS qualifica teories com la «memòria de l’aigua» —la creença que el líquid reté les propietats d’una substància, encara que ja no en quedin molècules— com a «postulats sense base empírica que desafien el pensament científic i racional».
Abandonament de tractaments
Tot i que existeix la creença popular que aquests preparats són innocus per ser «naturals», s’han notificat reaccions adverses greus, incloent-hi intoxicacions per mala dosificació i casos de defuncions en lactants vinculats a productes per a la dentició en altres països.
Tanmateix, l’AEMPS adverteix que el principal risc associat és l’abandonament o el retard de tractaments mèdics amb eficàcia demostrada. Els ciutadans que opten per l’homeopatia per tractar dolències greus o cròniques «poden posar en perill la seva salut en substituir teràpies basades en l’evidència per productes que no en tenen», indica l’agència.
Mercat a Espanya
En compliment de la normativa europea i estatal, l’AEMPS ha finalitzat un procés de regularització que ha comportat la sortida del mercat de nombrosos productes. A data de publicació de l’informe, no existeix a Espanya cap producte homeopàtic amb indicació terapèutica autoritzada, indica. Els 976 que continuen registrats ho han fet mitjançant un procediment simplificat que, en basar-se en dilucions extremes que garanteixen la innocuïtat del preparat, no exigeix proves d’efecte terapèutic i els prohibeix per llei incloure cap indicació terapèutica en l’etiquetatge.
Espanya s’alinea així, conclou l’AEMPS, amb una tendència global d’institucions sanitàries que han adoptat postures crítiques: França i el Regne Unit n’han eliminat el finançament i Alemanya està en procés de retirar-lo. Austràlia i els Estats Units exigeixen advertiments explícits sobre la manca de base científica.
Lluita i pronunciament públic
La publicació de l’informe suposa «un punt culminant de la lluita per la deslegitimació de l’homeopatia com a eina terapèutica; només una minoria de la població pensa que l’homeopatia serveix per a alguna cosa», celebra Vicente Baos, metge de família i expert en pseudoteràpies, que forma part de l’associació Círculo Escéptico. Explica que la lluita pel «desemmascarament» de l’homeopatia com a eina terapèutica fa molts anys que dura a Espanya. Des dels àmbits sanitaris, la immensa majoria dels metges i científics ha tingut clar que és «un absurd lògic i que no compleix cap de les condicions necessàries per ser considerada una teràpia amb alguna eficàcia», assenyala.
«Tot semblava una lluita privada, quatre desgraciats com jo i altres, que teníem mania a l’homeopatia, però era un tema sobre el qual valia la pena pronunciar-se, sobretot perquè té una part legal i una part d’autorització de l’Agència i de venda a les farmàcies; per tant, sí, les institucions s’havien de mullar en això».
Compromís complert
Però l’informe sobre l’homeopatia encarregat a l’AEMPS, en el qual Baos va participar el 2019, «no apareixia enlloc». Fa un any, explica, es va reactivar l’assumpte mitjançant la denúncia pública que aquest document s’havia elaborat i no es feia públic. Els actuals responsables del Ministeri de Sanitat, inclòs el secretari d’Estat, Javier Padilla, es van comprometre aleshores públicament a actualitzar-lo i publicar-lo.
La situació legal de la venda de productes a les farmàcies no sembla que hagi de canviar si no es modifica la legislació europea, admet Baos. «És un posicionament, no té efectes pràctics reals. Però que la posició oficial de les agències que regulen els medicaments o que fan recomanacions terapèutiques sigui dir que l’homeopatia no serveix per a res, ja és molt», conclou.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització