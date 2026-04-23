Voluntaris CaixaBank celebren Sant Jordi amb l’entrega de més de 1.000 roses i una acció solidària amb infants hospitalitzats a Girona i Salt
A les comarques gironines s’han entregat roses a 16 residències i fundacions de Girona, Sant Gregori, Salt, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Figueres, Castelló d’Empúries, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Olot i Ribes de Fresser.
Els voluntaris, acompanyats del drac de Sant Jordi, han pogut apropar l’esperit d’aquesta diada als infants hospitalitzats al Trueta i al Santa Caterina i els han fet entrega de peluixos i punts de llibre.
Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, afirma sentir-se “orgullós del compromís, l’esperit de solidaritat i l’extraordinari suport del voluntariat a col·lectius com els de la gent gran o amb discapacitat”.
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, l’Associació de Voluntaris CaixaBank a Girona ha entregat 1.078 roses solidàries a 16 residències de gent gran i persones amb discapacitat. Aquestes roses han estat elaborades manualment pels usuaris de l’entitat social Fundació Ramon Noguera.
En concret, els voluntaris han entregat roses a Girona al Monestir Sant Daniel, Can Regàs, la residència Oxalis, la residència Bisbe Sivillia i les Missioneres Cor de Maria, a Sant Gregori I i II de Sant Gregori, a la residència Les Vetes de Salt, al sociosanitari Hospital Salut Empordà de Figueres, a l’Asil Toribi Duran de Castelló d’Empúries, a Palamós Gent Gran de Palamós, a la residència Continental de Lloret de Mar, a la residència Tursia de Tossa de Mar, a Sant Feliu Gent Gran de Sant Feliu de Guíxols, a la residència Montsacopa a Olot i la residència Ribes de Freser de la mateixa localitat.
A més de l’entrega de roses, els voluntaris han volgut fer arribar l’esperit de Sant Jordi als infants hospitalitzats de l’Hospital Trueta de Girona i de l’Hospital Santa Caterina de Salt, que han rebut la visita del voluntariat. Durant la trobada, els nens i nenes han rebut peluixos i punts de llibre, en un gest pensat per regalar-los un somriure i apropar-los la il·lusió d’aquesta diada tan especial. En aquesta ocasió, els voluntaris anaven acompanyats del drac de Sant Jordi, que ha omplert les visites d’alegria i màgia, convertint la jornada en un moment especialment emocionant per a petits i grans.
Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, ha destacat la seva satisfacció pel fort compromís i la solidaritat demostrada pel voluntariat de l’entitat, així com pel suport constant que ofereixen a col·lectius vulnerables, especialment a la gent gran i a les persones amb discapacitat. Segons Gonzàlez, aquestes iniciatives solidàries tenen un impacte positiu directe en el seu benestar i ajuden a enfortir una societat basada en la inclusió i el respecte.
Així mateix, ha volgut posar en valor la tasca imprescindible d’entitats socials i centres ocupacionals, responsables de l’elaboració de les roses, que treballen de manera continuada per afavorir la inclusió social de les persones amb discapacitat. Gonzàlez ha remarcat que la feina d’aquestes organitzacions és clau per ampliar oportunitats, garantir drets i avançar cap a una societat més justa i igualitària.
Voluntariat CaixaBank
El Voluntariat CaixaBank és una de les principals iniciatives de voluntariat a Espanya i té com a objectiu apropar la pràctica d’accions solidàries a tota la ciutadania. Amb una trajectòria de més de 20 anys, l’associació està formada per empleats i exempleats del Grup CaixaBank i de la Fundació ”la Caixa”, així com amics, familiars, clients de CaixaBank i totes aquelles persones que vulguin participar en activitats solidàries.
En l’últim any, gràcies al treball conjunt amb més de 2.400 entitats socials i a la implicació de més de 23.000 voluntaris, el programa de Voluntariat CaixaBank ha donat suport a més de 754.000 persones en situació de vulnerabilitat arreu d’Espanya, mitjançant activitats relacionades amb l’educació, la digitalització, l’acompanyament a persones vulnerables i el medi ambient, entre d’altres.
El foment del voluntariat corporatiu és una de les línies d’actuació de CaixaBank. Per a l’entitat, aquesta és una manera de contribuir a donar resposta als reptes socials, alhora que, a través de l’activitat financera, ofereix serveis i solucions per a entitats socials i persones en risc de vulnerabilitat.
