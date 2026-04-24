Temps
Abril s’acomiada amb calor a Catalunya: la previsió del Meteocat per a aquest cap de setmana
El sol i la calor seran protagonistes durant els últims dies del mes
Andrea Valenzuela García
Després d’un Sant Jordi amb un temps estable i un ambient agradable que ha permès gaudir d’una Diada tranquil·la, la predicció meteorològica per a aquest cap de setmana continua anunciant una situació climàtica favorable a la major part de Catalunya.
Les previsions apunten que l’anticicló instal·lat a la comunitat continuarà portant estones de sol i pocs núvols durant el que queda del mes d’abril. Amb tot, en algunes zones del Pirineu sí que s’esperen ruixats o tempestes.
Previsió meteorològica per a aquest divendres
Aquest divendres, Catalunya s’ha llevat amb alguns núvols baixos que ja han anat disminuint per deixar pas a una jornada assolellada a la major part del territori català.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciat que són possibles algunes precipitacions febles al litoral i el prelitoral fins a mig matí. A partir del migdia, es preveuen ruixats al Pirineu, on no es descarta que vagin acompanyats de tempesta. La cota de neu, per la seva banda, se situarà al voltant dels 2.800 metres.
Les temperatures màximes d’aquest divendres seran similars al litoral i lleugerament més elevades a les zones d’interior.
El vent serà fluix variable i a la tarda predominarà la component sud i sud-est.
Dissabte amb ruixats i tempestes
De cara al cap de setmana, es podrà gaudir dels últims dies d’abril amb un clima assolellat i amb una calor agradable, però encara amb pluges a l’extrem nord de Catalunya.
Per a dissabte, es preveu un cel amb sol i poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts que podrien augmentar en alguns sectors al final del dia fins a deixar-lo cobert.
A partir del final del matí, s’esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i en punts de l’interior del quadrant nord-est que podrien anar acompanyats de tempestes i possiblement de calamarsa. La cota de neu estarà al voltant dels 2.800 metres.
Les temperatures no patiran gaires canvis respecte del dia anterior, tot i que les màximes sí que podrien augmentar lleugerament i arribar als 27 ºC al sud de Catalunya.
El vent probablement serà feble i variable, tendint a sud i sud-est a la tarda, tot i que podria haver-hi algunes ratxes més intenses, de manera ocasional, a Ponent i a l’interior de les Terres de l’Ebre.
Diumenge fins a 30 ºC
El diumenge s’espera un cel poc ennuvolat a Catalunya, amb intervals de núvols alts que podrien augmentar a la tarda.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) continua anunciant precipitacions al Pirineu, que arribaran en forma de ruixats dispersos i ocasionalment acompanyats de tempesta. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.800 metres.
En general, els termòmetres podrien experimentar una lleugera pujada que deixi valors per sobre dels 27 ºC en moltes zones de les quatre províncies i, fins i tot, possiblement se superin els 30 ºC a la ciutat de Lleida.
El vent serà feble i variable, tendint a predominar la component sud a la tarda.
