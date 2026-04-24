L’Aemet adverteix de l’arribada de ruixats i tempestes en àmplies zones de la Península a partir d’aquest divendres

Els models apunten a l’arribada d’una tàlveg que provocarà inestabilitat atmosfèrica i donarà lloc a temporals durant tot el cap de setmana i fins com a mínim a mitjans de la setmana que ve

A Catalunya s’esperen pluges acompanyades de tempesta als Pirineus al llarg de tot el cap de setmana

Dues persones caminen sota un paraigua durant un episodi de pluja a Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Valentina Raffio

Després d’uns dies de calma i bon temps, tornen les pluges. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que a partir d’aquest divendres s’espera "un clar augment de la inestabilitat" atmosfèrica a causa del pas d’un tàlveg, és a dir, una intrusió d’aire fred en nivells mitjans i alts de la troposfera. Aquest fenomen afavorirà el desenvolupament de nuvolositat d’evolució i l’aparició de ruixats tempestuosos, especialment entre divendres i dissabte, però també de cara a la setmana que ve. Aquestes precipitacions podran ser localment intenses i estaran acompanyades en alguns casos de calamarsa i ratxes fortes de vent. Les àrees més exposades a aquests episodis seran el centre peninsular, l’interior del nord i el sud-est, tot i que no es descarten fenòmens similars en altres regions.

Divendres serà la jornada més adversa, amb tempestes més organitzades i intenses en comunitats com Castella i Lleó, el nord i l’est de Castella-la Manxa i la Comunitat de Madrid. També podrien registrar-se episodis tempestuosos al sud i a l’est, amb especial incidència a l’est d’Andalusia. En paral·lel, durant aquesta jornada, les temperatures experimentaran un descens notable en àmplies zones de l’interior i del sud-est peninsular. Així i tot, a la meitat nord es mantindran valors relativament elevats per a l’època, amb màximes que podrien situar-se entre els 25 i 27 graus en ciutats de la vall de l’Ebre i del nord-est peninsular. A Catalunya, segons dades del Meteocat, s’esperen ruixats acompanyats de tempesta als Pirineus.

Dissabte continuarà la dinàmica inestable, tot i que amb una distribució més irregular de les tempestes i, en general, amb menys intensitat que el dia anterior. Les precipitacions seran més disperses i difícils de precisar geogràficament, afectant amb més probabilitat l’est i el sud d’Andalusia, així com àrees muntanyoses com els sistemes Central i Ibèric i els Pirineus. També podrien produir-se ruixats a la Meseta, Extremadura i el centre peninsular. Les temperatures tendiran a estabilitzar-se o fins i tot a pujar lleugerament, mantenint-se per sobre del que és habitual al nord i dins de valors normals a la resta del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que durant tot el cap de setmana també es repetiran els intensos ruixats registrats en els últims dies a les comarques pirinenques.

Possibilitat de ruixats

De cara a diumenge i dilluns, s’espera una certa estabilització atmosfèrica, tot i que no completa. Persistirà la possibilitat de ruixats tempestuosos associats al creixement de núvols d’evolució, especialment en zones de muntanya i a l’interior nord. Malgrat això, el fenomen més destacat serà l’ascens tèrmic, sobretot en les temperatures diürnes. Dilluns, en particular, presentarà un ambient clarament càlid per a l’època, amb registres entre 5 i 10 graus per sobre del que és normal. A les valls de l’Ebre, del Guadiana i del Guadalquivir es podran assolir o fins i tot superar els 30 graus, cosa que donarà lloc a valors més típics de l’estiu que de la primavera.

Entre diumenge i dilluns s'espera un augment de les temperatures, tot i que a partir de dimarts tot apunta que tornaran a baixar

A partir de dimarts, la situació tendirà novament cap a una major inestabilitat, amb la reaparició de ruixats dispersos en àmplies zones de la península. Aquestes precipitacions seran més freqüents i intenses dimecres, especialment a l’est, on podrien assolir caràcter fort de manera local. Aquell mateix dia es preveu un descens tèrmic acusat i generalitzat, que retornarà les temperatures a valors més propis de finals d’abril. Posteriorment, és probable que s’iniciï un nou període més estable i càlid, tot i que aquesta evolució encara presenta un cert grau d’incertesa i s’haurà de confirmar amb l’evolució dels models meteorològics.

