Coflicte a l'escola catalana
El sector del lleure educatiu adverteix que el boicot a les colònies provocaria "com a mínim" 1.000 acomiadaments: "Nosaltres també som educació"
L'Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) alerta que les reserves per al curs 2026-2027 han caigut un 50%
Helena López
Cada dia que passa creix el nombre de centres adherits al manifest 'Aturem les sortides i les colònies'. Aquest dimecres al matí, 24 hores després que el Consell Executiu aprovés el pagament de 50 euros per nit -xifra que els docents mobilitzats consideren vergonyosa-, la llista d'escoles i instituts els claustres dels quals han votat deixar de fer sortides i colònies el curs vinent ascendeix ja a 645; mentre les famílies miren amb impotència una situació que no té aspecte de solucionar-se de manera fàcil ni ràpida. Paneque assegurava aquest dimarts en la roda de premsa després del Consell Executiu que el Govern no podia obligar els docents a anar de colònies, i que la decisió depenia de cada centre. El que pot fer el Govern -prosseguia la mateixa Paneque en la mateixa intervenció pública- és "el que estan fent": desplegar l’‘acord’ [signat amb CCOO i UGT i amb el rebuig explícit de la majoria de la mesa sindical).
El que li demanen els sindicats mobilitzats -que també aquest dimarts van anunciar noves vagues per al mes que ve- és que el Govern reobri les negociacions sobre les millores laborals (les recollides en l’acord esmentat els resulten insuficients). Si no ho fa -cosa que de moment no sembla disposat a fer- els docents estan convençuts de complir la seva amenaça de no fer sortides i colònies el curs vinent. Una campanya que vol ser, d'una banda, mesura de pressió per forçar una negociació, però, de l'altra, vol posar damunt la taula que les colònies són "una responsabilitat enorme de 24 hores no reconeguda".
Paneque respon que no pot obligar els docents a anar de colònies mentre el sector del lleure educatiu demana al Govern que les sortides formin part del currículum per convertir-les en obligatòries
Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), no amaga la seva preocupació sobre l'assumpte. "La societat no és conscient de la gravetat de la situació, si el boicot continua endavant podríem parlar de, com a mínim, 1.000 persones que perdrien la feina. Persones que treballen en cases de colònies i que també exerceixen com a educadores", sosté Montes, que assenyala que el sector del lleure educatiu ocupa entre 4.000 i 5.000 treballadors (amb una part estacional important); dels quals la meitat (uns 2.000) es dediquen a les colònies escolars. "Si el sector cau al 50%, com ara mateix estan les reserves per al curs que ve, la meitat d’aquests, com a mínim 2.000, se n’anirien al carrer. Si no hi ha activitat, no els cridaran, i parlem d’uns 1.000 treballadors; malgrat el que es diu, aquest és un sector format majoritàriament per petites i mitjanes empreses", prossegueix el gerent d'Acellec, que encara no s’ha reunit amb el Govern per abordar la qüestió, però ja ha trucat a les portes d'Economia, Presidència i Educació, i tenen concertades reunions en els pròxims dies.
Canvis legislatius
A ulls de Montes, part de la solució implica establir canvis legislatius perquè les colònies -activitat arrelada, que ha format part de les infàncies de generacions de catalans des de fa un segle- passi a formar part del currículum. És a dir, que deixin de ser optatives, com fins ara, per passar a ser obligatòries.
Des d'Acellec -que agrupa la meitat del sector- ofereixen algunes dades. "El 80% de les cases de colònies són privades i estan en mans de petites empreses. Només amb els socis d'Acellec cada any s’organitzen colònies per a 2.500 escoles, 150.000 nens, amb una facturació de 15 milions. "Com que parlem de pimes, la capacitat de resistència és petita. Hi ha petites empreses que si aquesta situació es consolida hauran de tancar, no parlem de grans corporacions, aquesta acció està afectant la baula més feble del sistema educatiu", al·lega Montes, que recorda que quan un centre deixa d’anar de colònies, és molt difícil que torni a organitzar-les.
