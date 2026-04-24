Durant un any
La Boqueria traslladarà les peixateries a una carpa a la Gardunya el 2027 per reformar el centre del mercat
La intervenció començarà abans que acabin les obres de la Rambla i mourà per fases l’activitat del mercat
Naïm Ait Fonollà
La reforma del mercat de la Boqueria obligarà a traslladar temporalment part de les seves parades a la plaça de la Gardunya. El moviment afectarà primer el nucli central de l’equipament ocupat pel sector del peix. L’illa de les peixateries serà el punt d’inici d’una intervenció pensada per actualitzar un mercat mundialment famós, però que arrossega problemes de funcionament i comoditat i que, a més, vol reforçar el seu perfil de plaça de proveïments de producte fresc.
El pla no passa per buidar de cop el recinte, una cosa pràcticament inviable al mercat més gran de Barcelona, sinó per moure l’activitat per sectors. Segons ha explicat la regidora de Comerç i Mercats, Raquel Gil, en una entrevista a betevé, durant les obres s’instal·larà una carpa de dimensions reduïdes a la plaça de la Gardunya que hi ha just al darrere per allotjar-hi parades per cicles.
Una reforma fins al 2028
El primer pas serà traslladar els establiments del sector central que «han quedat obsolets», on resulta «incòmode» per als venedors treballar. A més, es millorarà l’accessibilitat i es reorganitzarà la distribució dels lavabos i de les oficines. En la segona etapa està previst retirar la coberta de fibrociment i actuar sobre tancaments i climatització.
Així mateix, la regidora ha previst que els treballs inicials es trepitjaran amb un altre dels grans fronts oberts a Ciutat Vella: la remodelació de la Rambla, que no acabarà fins a la primavera del 2027. Les obres de la Boqueria, pressupostades en almenys 12 milions d’euros, es troben en fase de licitació i s’espera que estiguin acabades el 2028.
La Gardunya, sota pressió permanent
Aquest calendari converteix la plaça de la Gardunya en un espai encara més estratègic i pressionat, que el mercat vol convertir en un accés més amable per als veïns del Raval. Actualment, és un dels punts amb més presència de gavines a la ciutat, atretes pel menjar rebutjat pels turistes, de manera que s’hi han instal·lat papereres amb obertura lateral per prevenir que aquests ocells aboquin residus a terra.
També és un punt històric de pernoctació de persones sense llar i d’esporàdiques baralles nocturnes, que han provocat queixes dels veïns dels nous blocs públics de la plaça. El consistori va desallotjar diverses ocupacions de finques al voltant de la plaça, com l’antiga escola Massana, i té previst obrir un pas al mur de l’hospital medieval de la Santa Creu perquè es pugui accedir al seu pati, un espai també molt criticat.
Més producte fresc
Darrere de la intervenció hi ha, addicionalment, un canvi d’orientació comercial. El setembre passat, els paradistes van aprovar un nou full de ruta per revitalitzar la Boqueria i no dependre tant del turisme de pas que acostuma a decantar-se per les parades de menjar preparat. L’acord fixa que, com a mínim, la meitat de l’oferta haurà de ser tradicional —producte fresc, xarcuteria, peix, carnisseria o fleca— i planteja rebaixar el pes del fast food pensat per a visitants.
La reubicació provisional a la Gardunya obre una etapa delicada per al mercat: mantenir l’activitat diària, evitar que les obres trenquin la dinàmica comercial i preparar una transformació que l’Ajuntament i els paradistes presenten com a necessària. La dificultat estarà a sostenir l’equilibri durant una llarga intervenció, en un entorn ja tensionat per la reforma simultània de la Rambla i per la gran afluència turística que des de fa anys condiciona la vida quotidiana de la Boqueria.
