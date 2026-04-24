Ple municipal
Junts i PSC pacten intensificar la lluita contra les bandes juvenils a Barcelona
La mesura, que també ha estat acordada amb ERC, persegueix reforçar la detecció precoç en casos de joves en situació de risc o vinculats a aquests grups
El Periódico
El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres, a proposta de Junts, elaborar un pla entre la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i policies locals de l’àrea metropolitana per "lluitar contra l’activitat de les bandes juvenils delictives". La iniciativa de Junts, que ha estat acordada prèviament amb el govern municipal i amb ERC, ha comptat amb els vots favorables d’aquests tres grups i del PP, mentre que Barcelona en Comú i Vox s’han abstingut, informa Europa Press.
El pla està plantejat per reforçar la detecció precoç, la prevenció i la intervenció socioeducativa pensada per a "joves en situació de risc o vinculats a dinàmiques grupals de caràcter delinqüencial".
Col·laboració institucional
El president del grup municipal de Junts al consistori, Jordi Martí, ha celebrat l’aprovació de la proposta, que ha assegurat que va dirigida a "millorar el futur i la necessitat de col·laboració institucional". El tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha afirmat que és una "bona notícia" que el ple s’alineï en aquest àmbit i ha demanat implicació de tots els actors per resoldre aquesta problemàtica.
