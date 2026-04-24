Ple municipal
Els Comuns exigeixen a Collboni que doni prioritat als promotors socials d’habitatge i Valls defensa implicar el sector privat
Barcelona en Comú acusa l’alcalde de "regalar solars" a "especuladors" i el tinent d’alcaldia replica que cal tenir en compte tots els interlocutors
Toni Sust
Tot i que el PSC i Barcelona en Comú van compartir durant un mandat i mig la política d’habitatge, com a socis de govern, la visió que tots dos partits tenen de l’assumpte ha estat sempre sensiblement diferent. Una cosa que ha tornat a quedar clara aquest divendres al ple municipal de l’Ajuntament de Barcelona.
La que va ser regidora d’Habitatge en el segon mandat d’Ada Colau com a alcaldessa, Lucía Martín, ha defensat una proposta que, en resum, advoca per centrar la construcció de pisos en la col·laboració del consistori amb entitats socials, sense ànim de lucre, i per allunyar-se dels promotors del sector privat. Martín ha acusat l’alcalde, Jaume Collboni, de "regalar solars" a empreses amb ànim de lucre "que aconseguiran beneficis estratosfèrics" i que no els reinvertiran amb finalitats socials.
Cooperatives i ESAL
La proposta de Barcelona en Comú, que ha estat derrotada, defensava "recuperar el model de promoció d’habitatge assequible mitjançant la cessió de sòl a cooperatives i entitats sense ànim de lucre; donar prioritat a aquestes cooperatives davant d’operadors amb ànim de lucre; signar abans de tres mesos una ampliació en 1.000 habitatges del conveni ESAL, signat per l’ajuntament el 2020 amb federacions de cooperatives i fundacions per construir habitatge protegit. Amb aquesta fórmula, es construiran 1.054 pisos en sis fases. Només els mateixos Comuns hi han votat a favor. ERC s’ha abstingut i la resta de grups hi han votat en contra.
El tinent d’alcaldia d’Habitatge, Jordi Valls, ha anunciat el "no" del govern i ha defensat que aquest no ha deixat de tenir en compte els interlocutors de tota mena, incloses les operatives sense ànim de lucre, per construir més habitatge. També ha subratllat que l’executiu municipal preveu ampliar i reeditar el conveni ESAL. El regidor ha afegit que, davant la falta d’habitatge, l’ajuntament contempla tots els recursos possibles: "Aquest govern vol incorporar tots els actors; la Generalitat, l’operador metropolità, els sindicats però també el sector privat".
