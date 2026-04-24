El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna

El xofer estava a l’espera de recollir un grup de 25 turistes de nacionalitat xinesa, a qui havia deixat prèviament visitant el centre històric de la ciutat

El bus interceptat en la zona del Marítim / Levante-EMV

Agents de la Comissaria de Proximitat del Marítim de la Policia Local de València van fer un control rutinari dimecres passat de comprovació de transports a l’avinguda dels Tarongers núm. 1 (rotonda de Catalunya), dins del reforç d’inspeccions sobre transport públic en general, VTC, taxis i autobusos.

Durant l’actuació, feta a les 19.51 hores, es va procedir a la verificació de la documentació d’un autocar, el conductor del qual va ser sotmès a una prova de detecció de substàncies tòxiques i estupefaents, que va donar un resultat positiu en cocaïna.

En aquell moment, el vehicle no transportava passatgers, tot i que estava completament carregat d’equipatges. El conductor estava a l’espera de recollir un grup de 25 turistes de nacionalitat xinesa, a qui havia deixat prèviament visitant el centre històric de la ciutat.

Com a conseqüència, l’autocar va quedar immobilitzat i els turistes van ser traslladats en taxis fins a Benicàssim. L’empresa propietària del vehicle, amb seu a Albacete, va enviar l’endemà un altre xofer per fer-se càrrec de l’autobús.

  1. Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
  2. Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
  3. Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
  4. Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
  5. El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
  6. Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
  7. Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
  8. Necrològiques del 23 d'abril de 2026

El sector del lleure educatiu adverteix que el boicot a les colònies provocaria "com a mínim" 1.000 acomiadaments: "Nosaltres també som educació"

El sector del lleure educatiu adverteix que el boicot a les colònies provocaria "com a mínim" 1.000 acomiadaments: "Nosaltres també som educació"

Catalunya elimina els "àmbits" a 4t d'ESO i deixa en mans dels instituts com introduir les Matemàtiques A i B

Catalunya elimina els "àmbits" a 4t d'ESO i deixa en mans dels instituts com introduir les Matemàtiques A i B

El col·lectiu Clam Educatiu denuncia l’exercici d'"hipocresia flagrant" del Govern eliminant la possibilitat dels centres de conformar els seus equips

Hostalric estrena dilluns un nou CAP amb 12 consultes, criteris d’eficiència energètica i pensat com a model per a futurs centres

Hostalric estrena dilluns un nou CAP amb 12 consultes, criteris d’eficiència energètica i pensat com a model per a futurs centres

El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna

El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna

Barcelona dona llum verda inicial al trasllat del parc de bombers a l’avinguda Sarrià i a la nova Escola Entença

Barcelona dona llum verda inicial al trasllat del parc de bombers a l’avinguda Sarrià i a la nova Escola Entença

El Prat nega que el pla pilot del Govern inclogui mossos de paisà en cap institut del municipi

El Prat nega que el pla pilot del Govern inclogui mossos de paisà en cap institut del municipi

Blanes invertirà prop de 120.000 euros en la connexió viària i el local veïnal de La Pedrera-Carretera de Lloret

Blanes invertirà prop de 120.000 euros en la connexió viària i el local veïnal de La Pedrera-Carretera de Lloret
