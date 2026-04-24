La Feria de Abril obre avui amb l'entrada gratis i l'aforament ampliat
La festa andalusa inclou un village cultural ampliat i dues jornades gastronòmiques.
Meritxell M. Pauné
La Feria de Abril de Barcelona obre avui les portes de la 53a edició, amb bones expectatives després d’un 2025 agredolç. La festa més gran de les entitats andaluses de Catalunya ocuparà tot el parc del Fòrum durant 10 jornades, fins al diumenge 3 de maig, amb l’habitual barreja de casetes culturals, restaurants i botigues i més de cent atraccions de fira. Tindrà accés de franc i un generós sostre d’aforament per evitar molèsties als veïns.
La principal novetat és l’ampliació del village cultural, ressituat en una zona anomenada Plaza Real. La superfície més gran d’aquest espai a l’aire lliure permetrà programar més activitats, des d’actuacions de flamenc fins a animació infantil. El Real comptarà amb 86 casetes per menjar, ballar i socialitzar. Aquest any hi haurà dues jornades gastronòmiques, el Dia del Salmorejo (dissabte, 25 d’abril) i el Dia del Gaspatxo (diumenge, 26 d’abril), així com un concurs gastronòmic (diumenge, 26 d’abril). No hi faltarà cap dia els hits de la fira: pescaíto frito, molles o cua de toro, maridats amb rebujito, camamilla o fino.
Punt lila
Tancarà a mitjanit els dies laborables i allargarà l’horari fins a les 03.00 el dijous 30 d’abril i fins a les 03.30 els dissabtes (25 d’abril i 2 de maig) i el divendres 1 de maig. Hi tornarà a haver un punt lila d’assessorament i prevenció de violència de gènere, gestionat pel Grup de Dones de la Trinitat Vella, i un estand LGTBI+. Pel que fa a la mobilitat, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana als assistents desplaçar-se amb metro, i per això reforçarà la línia 4 amb més trens tant un cap de setmana com l’altre en horari de tarda i de nit.
En la jornada inaugural, hi assistirà la plana major de la política local i catalana i en especial del PSC. L’organització ha anunciat l’assistència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; la d’Igualtat, Eva Menor; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l’alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, i la delegada de la Junta d’Andalusia a Catalunya, Concepción Veray. El moment cabdal serà l’encesa de l’enllumenat festiu a les 21.00.
Els aprenentatges adquirits en l’última edició han fet que l’organització, la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC), tornés al model d’accés lliure i gratuït que ha caracteritzat aquesta cita durant mig segle. Ara fa un any, l’entitat va voler implantar una nova fórmula que consistia en entrades de pagament a un preu simbòlic de tres euros per ajudar a finançar l’esdeveniment. No obstant, va haver de fer-se enrere i restablir la gratuïtat després d’un primer cap de setmana plujós i amb els firaires de les atraccions en peu de guerra. Finalment, va tancar amb una afluència rècord de més d’1,2 milions de visitants.
La FECAC també ha decidit mantenir l’aforament, ampliat en virtut de la concessió municipal que va guanyar el 2024 per emplaçar les següents tres cites al Fòrum. L’Ajuntament i la FECAC van acordar apujar almenys un 24% el públic màxim permès per evitar haver de tancar el recinte quan s’omplia massa a la nit. Les aglomeracions dels que es quedaven a fora generaven moltes molèsties als veïns.
Amb aquestes dues qüestions resoltes, la Feria de Abril encara l’edició del 2026 amb optimisme i molt bones expectatives de públic perquè els 10 dies de durada inclouen un cap de setmana llarg de tres dies (el del divendres festiu del Primer de Maig). Portaveus de la FECAC preveuen "tornar a arribar a les 40.000 persones d’aforament màxim durant les hores punta", de tal manera que "també es manté el reforç dels dispositius de seguretat, de neteja i de controladors d’accessos que es va portar a terme l’any passat".
Sense ànim de lucre
Pel que fa a l’entrada, atribueixen el canvi de rumb al final del trienni pactat amb el consistori: "L’assemblea de la FECAC, de la qual formen part les diverses entitats, germandats i centres culturals, ha decidit mantenir la gratuïtat perquè és l’últim any de contracte per celebrar la Feria de Abril al parc del Fòrum". "Ja han començat les converses amb l’objectiu de renovar-lo i mantenir l’esdeveniment en aquest magnífic espai a cavall de Barcelona i Sant Adrià de Besòs", afirma l’organització.
En paral·lel, la FECAC abordarà "els costos, l’aforament i els espais per trobar una fórmula més assequible en els pròxims contractes" que eviti l’accés de pagament. "La FECAC és una entitat sense ànim de lucre, que agrupa entitats que tampoc tenen ànim de lucre, i les despeses que suposa tot el que engloba la Feria de Abril per celebrar-la amb les màximes garanties són molt altes", reconeixen.
Subscriu-te per seguir llegint
