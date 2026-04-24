Investigació en marxa
Un jutjat investiga una segona denúncia contra el sergent de la Policia Local de Montornès del Vallès
Una subordinada sosté que es va manipular la transcripció d’una trucada d’una ciutadana per obrir-li un expedient sancionador
J. G. Albalat
Un jutge de Granollers està tramitant una segona denúncia d’una agent contra el sergent de la Policia Local de Montornès del Vallès, F. J. M. M., per la presumpta falsedat en la transcripció d’una trucada telefònica rebuda a la comissaria i que va ser utilitzada per obrir un expedient disciplinari a la policia afectada, segons la documentació a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Aquest és el segon procés judicial al qual s’enfronta aquest comandament policial pel presumpte assetjament a una altra subordinada, un caporal, i que, després de ser arxivat, va ser reobert el passat 23 de febrer per l’Audiència de Barcelona. El tribunal va argumentar aleshores que hi ha «indicis» que presumptament «s’haurien produït actes atemptatoris contra la integritat moral».
La nova denúncia va ser presentada fa gairebé un any, tot i que va ser admesa pel jutge de Granollers mesos després: el 17 de novembre de 2025. En la mateixa interlocutòria, el magistrat va acordar incoar diligències judicials per un delicte de falsedat i va disposar que, per comprovar-ho, se cités a declarar l’agent i el sergent de la Policia Local investigat, així com que es requerís a l’Ajuntament de la població vallesana que lliurés l’expedient disciplinari, que també ha estat recorregut en la jurisdicció contenciosa administrativa. Les fonts jurídiques consultades per aquest diari asseguren que aquesta documentació ja ha estat lliurada al jutjat. Es dona la circumstància que l’agent denunciant està proposada com a testimoni en el primer procés judicial contra el sergent.
La denúncia, signada per l’advocat Iván Bayo Roque, relata que el 13 de març de 2024 l’agent va rebre a la centraleta telefònica de la comissaria de la Policia Local una trucada d’una ciutadana sobre una denúncia que aquesta havia presentat per la pèrdua del DNI dels seus fills i que, segons va dir, no constava. Aquesta conversa va quedar registrada i posteriorment va ser transcrita a petició de l’inspector en cap de la Policia Local. Aquesta transcripció va ser valorada com a «prova de càrrec» en l’expedient pel qual es va imposar a aquesta policia local una sanció d’un mes i mig de suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions.
Actuació qüestionada
Segons la denúncia, la transcripció incorporada a l’expedient «no es correspon amb la realitat dels fets», ja que «de manera deliberada» omet part de la conversa, que l’acusació considera «de gran rellevància». En concret, no es transcriu la part de la gravació en què s’escolta una trucada a través de l’emissora policial d’un agent que està prestant servei al carrer i sol·licita informació sobre un ciutadà a la seva companya.
Tampoc no hi figura com la denunciant parla amb una tercera persona, d’aquí que interrompés al principi i deixés en espera la conversa sobre la pèrdua dels DNI. La denúncia exposa, per tant, que la transcripció «resulta mendaç», ja que no era completa. A parer del lletrat, els fets poden ser constitutius d’un delicte de falsedat documental. De moment, no ha declarat ni la denunciant ni el sergent, pel col·lapse que hi ha als jutjats de Granollers.
Després de la publicació per part d’aquest diari del primer procés judicial obert contra el sergent de la Policia Local, l’Ajuntament de Montornès va culpar el caporal que va presentar la querella, subordinada del sergent, de mostrar «resistència al canvi» i un «qüestionament continu» a la direcció del centre. Segons el consistori, la primera denúncia penal s’emmarcava en una «possible actuació concertada entre un grup de treballadors i orientada a desacreditar, difamar i desprestigiar la prefectura del cos», treballadors als quals va atribuir «presumpta mala fe». L’oposició municipal, per la seva banda, va carregar en bloc contra un govern local liderat per una alcaldia dels Comuns.
