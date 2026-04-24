Mesura polèmica a Catalunya
El Prat nega que el pla pilot del Govern inclogui mossos de paisà en cap institut del municipi
El plan de Educació de introducir a Mossos de paisano en 13 institutos subleva a profesores y familias: "Exigimos que se retire"
Profesores de L’Hospitalet rechazan la llegada de mossos a los institutos: "Nuestro alumnado necesita más oportunidades, no vigilancia policial"
ACN
El Prat de Llobregat ha negat que el pla pilot del Govern per millorar la governança educativa als instituts inclogui la presència d’agents de paisà dels Mossos d’Esquadra als complexos educatius del municipi. Fonts municipals expliquen que, en el context d’aquest pla, s’està "millorant la coordinació dels Mossos amb els serveis educatius", però subratllen que això "no passa" per la presència de la policia en cap institut.
La coordinació es planteja, segons les mateixes fonts, en l’àmbit de la zona educativa i a través del diàleg amb els claustres.
Finalment, el consistori també recorda que des de l’Oficina de Proximitat de l’ABP dels Mossos d’Esquadra ja es manté una coordinació "fluida i constant" amb els serveis municipals d’Educació.
Falta d’informació
La poca informació que de moment ha donat la conselleria sobre el pla parla d’impulsar la figura dels agents "integrats" com a referents als centres educatius i cita dos centres del Prat entre els 13 centres del pla pilot.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- Necrològiques del 23 d'abril de 2026