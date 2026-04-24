Rècord de passatgers en un sol dia al metro de Barcelona: més de dos milions aquest Sant Jordi

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) també va registrar un 5% més de passatge, amb un total de 470.000 viatges

Glòria Ayuso

Barcelona

El nombre d’usuaris del suburbà de Barcelona continua creixent. La xarxa de metro de Barcelona va registrar aquest dijous un nou rècord absolut de passatgers, coincidint amb la celebració de Sant Jordi.

El metro va superar per primera vegada en la seva història els dos milions de viatges. D’aquesta manera va batre l’anterior rècord, corresponent també al 23 d’abril de l’any passat, amb un 7% més de passatge que aleshores.

El metro davant del trànsit

La festivitat i la celebració al centre de la ciutat, presa per les parades de llibres i roses, va afectar la circulació en superfície, que va presentar una congestió important, així com els trajectes de gairebé una trentena de línies d’autobús que passen pel centre. La línia H16, per exemple, va deixar de circular pel centre i només ho va fer pels seus dos extrems: entre el passeig de la Zona Franca i el carrer Viladomat, i entre el passeig Lluís Companys i el Fòrum.

El metro va ser la forma més àgil i segura per accedir al centre. Així i tot, i a causa de la gran afluència de persones, l’aglomeració de passatge als llocs més transitats va obligar a tancar el passadís d’enllaç de l’estació de Passeig de Gràcia entre les línies L2, L3 i L4. Per fer el transbordament d’una a una altra va caldre pujar a l’exterior i fer-lo pel carrer.

Màxim reforç de línies

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va fer també el reforç més gran del servei fins ara, amb 138 trens circulant en hora punta a totes les línies i 29 més a la resta d’hores, ja que en aquesta festivitat el centre presenta una concentració de persones durant tot el dia. Concretament, a la tarda, fora de les habituals hores amb més usuaris, l'L1 es va reforçar amb un 42% més de capacitat. L'L3, al seu torn, la va ampliar en més d’un 30% i, l'L5, en un 25%.

Tot i que el bus no va poder prestar servei al 100% pel tall de carrers i el trànsit intens, va sumar també fins a 677.000 validacions, de manera que en conjunt, amb gairebé 2,7 milions, aquest dijous també va ser el dia amb més validacions de TMB en una sola jornada.

Rècord també a FGC

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) també va registrar una demanda rècord, ja que els usuaris de les dues línies que connecten Barcelona amb el Vallès i el Llobregat i Anoia van fer fins a 470.000 viatges, pràcticament un 5% més.

Concretament, la línia Barcelona-Vallès, amb 349.649 viatges, va augmentar un 3,5% els usuaris respecte a la mateixa jornada de l’any passat. Per la seva banda, la línia Llobregat-Anoia, amb 120.306 viatges, va incrementar en un 9% la demanda. Comparat amb un dijous habitual, l’increment va ser molt més gran, com remarca FGC en un comunicat, amb gairebé un 20% de viatges més a la línia que connecta amb el Vallès i d’un 15% en el cas de la de Llobregat-Anoia.

Es tracta d’una mostra que la tendència de creixement sostingut d’usuaris del transport públic també es dona a Ferrocarrils. L’operador va superar l’any passat, per primera vegada, els 100 milions de viatges, un 3% més que l’any anterior.

El somni de ser pilot: començar de nen, pagar molt i arribar-hi només si algú aposta per tu

Míchel, sobre l'igualat final de Lliga: "Si guanyes, canvia molt la pel·lícula; hem de recuperar els punts que no vam agafar contra el Betis"

La casa Masó de Girona repassa més de 200 anys de planejaments urbanístics en una exposició temporal

Les imatges dels plànols urbanístics de Girona

Homenatge al fundador del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes en el 74è aniversari de la seva mort

Les imatges de l'homenatge al fundador del Jardí Botànic Marimurtra

L'hospital de Blanes fa les primeres cirurgies de glaucoma mínimament invasives

La transformación digital se erige como palanca para acercar la innovación sanitaria a pacientes y profesionales

