El tanatori de Girona oferirà planta viva per primera vegada
Àltima ha impulsat aquest servei amb l’objectiu d’oferir una nova proposta per acomiadar els éssers estimats d’una forma més sostenible
Jaume Puig
Durant segles, les flors han acompanyat durant el comiat dels éssers estimats com un llenguatge ple de significat. Des de l’Antiguitat fins als rams i corones que dipositem al costat del fèretre en l’actualitat, la presència de les flors en els funerals no és un gest decoratiu, més aviat es tracta d’un ritual molt vinculat amb la necessitat humana d’expressar dol, respecte i transcendència.
L’impacte ambiental de les flors tallades —sovint produïdes lluny, amb un elevat consum d’aigua i transport— és molt important. El 80% de les flors comprades a Espanya són importades, segons l’Associació Espanyola de Floristes. És per aquest motiu que la planta viva s’ha anat transformant en una opció que no només manté el simbolisme del comiat, sinó que el transforma en un gest de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.
Amb aquest objectiu, Àltima ha presentat Planta Viva al Tanatori - Crematori Gironès, un projecte que transforma el concepte tradicional de l’ofrena floral per convertir-lo en un símbol viu, sostenible i ple de valor emocional.
Flor viva per acomiadar els éssers estimats
“Les flors tallades —tan presents en els rituals de comiat— són belles, però efímeres. Planta Viva neix precisament per donar continuïtat a aquesta bellesa i convertir-la en una vida que segueix creixent més enllà de l’instant del comiat”, expliquen des d’Àltima.
L’ofrena es construeix amb plantes i flors vives de temporada i de cultiu local, col·locades sobre estructures elaborades manualment. Això fa que les flors perdurin i que no es generin residus.
Un cop acaba la cerimònia, aquestes plantes es lliuren a les famílies i amics en testos personalitzats. “Aquí és on rau la seva força emocional: aquella planta, es converteix en un record tangible, que dura, que es pot cuidar, regar, observar créixer. Com passa amb el dol ben acompanyat”, asseguren des de l’empresa funerària.
Un gest sostenible
Planta Viva no és només una innovació en termes de sostenibilitat; és també una manera nova d’expressar sentiments. Un llenguatge simbòlic que ofereix a les famílies de Girona una forma diferent de dir: “ets aquí, encara amb nosaltres”.
- El projecte redueix de manera significativa la petjada de carboni:
- Elimina la necessitat de flor tallada importada
- Evita residus
- Aposta pel talent i el cultiu local amb productors de la zona
Una manera d’homenatjar que connecta amb la sensibilitat actual
“Les famílies d’avui busquen una manera més personal, més íntima i més conscient de recordar. I Planta Viva respon a aquesta sensibilitat creixent, oferint una alternativa que uneix tradició i contemporaneïtat: la bellesa floral de sempre, però sense caducitat; el simbolisme de l’ofrena, però amb un significat que perdura”, expliquen des de l’empresa funerària.
Àltima porta un nou llenguatge del record a Girona
“Amb Planta Viva, Àltima reforça la seva vocació d’oferir serveis que no només acompanyen en el comiat, sinó que tenen cura de les persones i de la manera com viuen el dol. Un dol que no sempre és lineal, ni breu, ni fàcil, i que agraeix tenir petits rituals que connectin, que donin sentit, que acompanyin”, apunten.
La companyia líder amb més de 300 anys de tradició familiar
Àltima és el grup català capdavanter en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari i un equip humà de més de 480 professionals, Àltima dona cobertura actualment a 420 municipis mitjançant 43 tanatoris, 14 complexos crematoris i 19 cementiris propis (concessions). La companyia també dona serveis de cementiri, manteniment i neteja a 233 municipis de Catalunya i Balears.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol