Migració
Barcelona registra una nova jornada de llargues cues per la regularització
En el ple d’ahir, l’oposició i les entitats van retreure a l’alcalde el desbordament de les oficines d’atenció a la ciutadania. Collboni va assegurar que l’Ajuntament avaluarà "si cal ampliar i reforçar encara més l’atenció".
Pau Lizana Manuel
La llarga espera de molts immigrants durant els últims dies per fer els tràmits de l’actual regularització extraordinària va deixar ahir una imatge impactant al centre de Barcelona. El dispositiu de l’Ajuntament per emetre informes del padró i certificats de vulnerabilitat es va desbordar. Si dimecres passat, el primer dia de l’operatiu especial del consistori, les cues es van formar al costat del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) del carrer de Tarragona i va haver d’intervenir la Guàrdia Urbana, ahir el protagonisme se’l va emportar la seu consistorial.
Poc després de les nou, una cua insòlitament llarga feia tota la volta a la gran illa que ocupen les dependències centrals de l’Ajuntament de Barcelona, serpentejava per la plaça de Sant Jaume i s’estenia pel carrer de Ferran en direcció a la Rambla. De la plaça naixia un segon ramal cap al carrer de Jaume I, cua que una estona després va arribar a la plaça de l’Àngel. La tasca de la policia local i dels informadors municipals va reconduir a poc a poc a poc la situació.
Aquesta filera extenuant per a les nombroses persones que esperaven torn, dempeus o assegudes, acabava a la desbordada Oficina d’Atenció a la Ciutadania de la plaça de Sant Miquel. Era la primera jornada en què estaven habilitades per emetre informes de vulnerabilitat sense cita prèvia les OAC d’aquesta plaça i la de la Monumental, on també hi va haver cues. Efectius de la Guàrdia Urbana van intervenir davant les baralles i aglomeracions que es van donar en alguns punts, especialment a l’OAC del carrer de Sicília. Fonts municipals, no obstant, van assegurar que l’activitat dins de les oficines va ser de "normalitat".
L’Ajuntament va emplaçar gran part de les persones que feien cua a tornar-hi durant els pròxims dies, i va entregar en mà cites prèvies perquè puguin ser ateses amb prioritat. Si el consistori no advoca per habilitar cites prèvies electròniques per recollir aquests documents és, precisament, per atendre persones que no tinguin accés a mitjans digitals.
De fet, la resta d’OAC també poden expedir el padró i l’informe de vulnerabilitat, malgrat que en aquest cas sí que es requereix tenir una cita prèvia obligatòria. Per poder accedir a l’històric del padró, l’Ajuntament també ha posat a disposició dels interessats el telèfon 010, en el qual després de la trucada reben automàticament el seu document via SMS.
"Situació indigna"
Ahir, a més, el consistori acollia el ple d’abril i l’enrenou del carrer es colava a la sala de l’hemicicle. A l’inici de la sessió, l’oposició va retreure al govern de Jaume Collboni les condicions dels afectats i dels treballadors municipals. "És una situació indigna per a les persones que estan fent la cua i per als funcionaris municipals", va recriminar a l’alcalde el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, tot i que també el PP, Bcomú i Vox van abordar en el ple la regularització extraordinària amb proposicions de diferent signe.
Posteriorment, Collboni va comparèixer davant els mitjans de comunicació per comentar les voluminosos cues, va agrair el "sobreesforç" dels serveis tècnics per donar resposta a la demanda i va afirmar que el consistori avaluarà "si és necessari ampliar i reforçar encara més l’atenció", en al·lusió als tràmits de la regularització. A més, va demanar comprensió per l’"angoixa vital" dels afectats: "Vull fer una crida a posar-nos al lloc d’aquestes persones, que fa molt temps que estan en unes circumstàncies difícils".
El dispositiu de l’Ajuntament també va generar les crítiques de les plataformes impulsores de la mesura com Regularització Ja, que va denunciar que les condicions de les cues no són dignes. "Aquesta gent no pot esperar-se un dia sencer perquè els atenguin en una oficina tan petita", va etzibar la portaveu de la plataforma, Vicky Columba, a través de les xarxes socials.
