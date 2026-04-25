El Govern demana ajornar el tancament de Rodalies al Prat
La Generalitat vol que l’actual ramal s’utilitzi com a aparellador de l’R11 fins que s’estreni la futura estació tècnica de l’aeroport.
Pau Lizana Manuel
Falten poques setmanes perquè les obres del nou accés ferroviari a l’aeroport de Barcelona-el Prat es donin per acabades. Són uns treballs que han suposat una inversió global de més de 400 milions d’euros i que inclouen un nou túnel sota les pistes que permetrà unir el centre de Barcelona amb les dues terminals de l’Aeroport en poc més de 20 minuts. Aquestes obres, no obstant, tenen un efecte col·lateral: les actuals vies d’accés a la T2 han de desmantellar-se. Així ho disposa la Declaració d’Impacte Ambiental del nou accés ferroviari. Adif, responsable de la infraestructura ferroviària, va fer els primers passos per fer-ho el desembre passat, quan va treure a informació pública el projecte constructiu per retirar les vies. Ara, la Generalitat demana que les vies no es retirin almenys fins que es completi una de les obres de Rodalies encallades al Ministeri de Transports: on s’instal·laran vies extres perquè els trens puguin realitzar maniobres.
Si el Govern vol mantenir el funcionament de l’actual ramal el màxim temps possible és perquè, sense l’estació tècnica pendent, els trens de l’R11 no tenen vies on mantenir apartats entre que acaben i comencen un nou servei. Quan acaben el seu recorregut a Sants, es veuen obligats a anar-se’n fins a vies mortes de Bellvitge o de Gavà, cosa que satura encara més el ja freqüentat corredor de Rodalies del Garraf. Així, la idea del Govern és que l’actual accés a l’aeroport funcioni com un aparell fix dels trens de l’R11 fins que no es construeixi la nova estació tècnica del Prat, on hi haurà prou vies hàbils perquè descansin els trens. Així ho explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una resposta parlamentària a preguntes de la CUP.
"El Govern de la Generalitat ha demanat a Adif que retardi l’execució del desmantellament del ramal d’accés a la T2 de l’Aeroport perquè pugui ser utilitzat per facilitar l’operació de l’R11 mentre no sigui operativa l’estació tècnica del Prat", resumeix el document firmat per la consellera, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Obra estancada
Tal com també recull aquest text, encara no se sap amb certesa quan es duran a terme les obres del Prat de Llobregat. De fet, tal com denuncia l’associació Promoció del Transport Públic (PTP), l’estació tècnica és un dels 11 projectes que es mantenen encallats al Ministeri de Transports. En concret, la PTP assegura que l’Estudi Informatiu –el primer pas administratiu per realitzar qualsevol obra en la infraestructura ferroviària– hauria d’haver estat aprovat definitivament el novembre del 2023, per la qual cosa l’actuació acumula un retard de pràcticament dos anys i mig. La resposta parlamentària explica que el projecte està ara mateix "en fase de resolució de les al·legacions presentades per administracions i privades". El ministre de Transport, Óscar Puente, es va comprometre fa pocs dies a desencallar quatre de les 11 obres estancades, tot i que no va indicar quins.
Una vegada aprovat definitivament l’Estudi Informatiu, encara quedarà pendent que Adif encarregui la redacció d’un Projecte Constructiu i, després, que es realitzin les obres. Així que encara queden anys fins que l’estació tècnica del Prat sigui una realitat entre que es compleixen tràmits i es realitzen les obres.
Tot i que encara queda per veure quin és el plantejament final de l’estació, l’Estudi Informatiu del Ministeri de Transports aposta per una remodelació ambiciosa que doti de dues platges de sis vies cada una que donaran espai de sobres perquè els R11 puguin estacionar-se i deixa disponibles més vies per poder acollir més trens si és necessari en un futur. En total, el ministeri calcula gastar-se en aquesta actuació 51.267.010,83 euros, segons indica l’Estudi Informatiu.
La resposta parlamentària que va oferir Paneque recorda que la Generalitat, a través de l’empresa pública Ifercat, està redactant un estudi integral sobre les futures actuacions al delta del Llobregat. El document, encarregat a la multinacional TyLin, analitzarà la viabilitat de desenterrar el projecte del Metro del Delta, una nova línia soterrada entre Sant Boi i Castelldefels.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
- Un estudi alerta de la 'degradació nocturna' del parc de la Massana de Salt