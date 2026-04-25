Illa i els bisbes, contra la ‘prioritat nacional’ de Vox

Mons. Francisco César García Magán

Sara González

Barcelona / Madrid

Després de situar Catalunya com a paladí del procés de regularització d’immigrants i reivindicar-lo com a via per fomentar la cohesió social, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va carregar ahir contra el polèmic acord entre PP i Vox a Extremadura i Aragó batejat com a prioritat nacional per a l’accés a la vivenda pública i a les prestacions socials. "Perjudica la convivència i la seguretat", va alertar davant un model concebut per defensar que els ciutadans espanyols tinguin prioritat sobre les persones migrants.

Tampoc agrada l’acord a l’Església. Així, el secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán, va acusar ahir el líder de Vox, Santiago Abascal, d’"injúries" per suggerir que l’Església s’enriqueix amb la immigració, en un tuit en què el polític va reaccionar a les declaracions del bisbe de les Canàries, José Mazuelo, que va convidar a conèixer la realitat dels immigrants pujant a un cayuco. Així mateix, va mostrar el recel dels bisbes a la proposta de prioritat nacional. "Amor al proïsme no és al del meu partit, el meu país, la meva llengua, ni tan sols la meva religió; el criteri evangèlic està per sobre de qualsevol consideració i l’Església té el compromís de ser a prop d’uns i altres", va assenyalar.

