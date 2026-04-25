Crisi ferroviària a Catalunya
Renfe incorpora 25 tècnics per a Rodalies al Clot
L’operadora ferroviària també ha reforçat el personal en estacions clau per agilitzar la informació als usuaris.
Pau Lizana Manuel
La crisi de mobilitat ferroviària que es va originar a Catalunya arran de l’accident de Gelida va fer retocar molts aspectes de la xarxa, però el mal estat de Rodalies ja s’havia deixat notar durant anys i mesos abans, així que Renfe ja havia fet alguns passos per posar remei al viacrucis diari de molts usuaris. Una de les últimes millores és la incorporació de 25 nous tècnics gestors d’incidències per al Centre de Gestió d’Operacions (CGO) de Rodalies de l’estació del Clot. Amb ells ja són 68 els treballadors del ‘cervell’ de Rodalies al Clot.
Aquesta contractació ha sigut diferent d’altres d’anteriors. Fins ara, tots els treballadors del CGO provenien d’altres departaments de Renfe i rebien "una formació molt general", segons admeten fonts de la mateixa companyia. En canvi, aquests nous 25 empleats, que havien superat un procés de selecció previ, han sigut formats durant quatre mesos amb un programa centrat únicament en els detalls de Rodalies. "Queda camí per fer, però hem començat a anar a millor", asseguren fonts de l’operadora ferroviària.
El futur d’aquest centre de gestió, que s’ocupa de coordinar 272 trens, 982 circulacions diàries i 900 maquinistes, no només passa per les mans d’aquests nous tècnics, sinó també per una millor coordinació amb el Centre de Regulació de Circulació (CRC) que Adif té a l’estació de França. La idea a llarg termini és que Adif –qui cuida les vies i de la infraestructura– i Renfe –que s’ocupa de la planificació i dels maquinistes–treballin en un mateix centre comú en el termini d’uns anys.
Un futur conjunt Renfe-Adif
N’hi ha prou amb donar un ull a com funciona el sistema de gestió d’incidències, que depèn directament del centre del Clot. La incidència arriba fins a les dependències de Renfe amb un avís del mateix maquinista o d’Adif. Una vegada ha passat pel Clot, es procedeix, d’una banda, a avisar directament per megafonia als passatgers afectats i, alhora, s’activa el protocol del Centre de Gestió de Rodalies. El tècnic d’operacions i el cap del centre donen les directrius per gestionar la incidència sobre el terreny. Solen ser demores planificades, supressions de serveis o bé l’establiment d’un servei alternatiu per carretera. Una vegada dissenyat el pla de resposta, un tècnic de Renfe decideix com informar de la mesura i per quins canals.
