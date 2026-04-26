Un centre sobre el sistema immune
Barcelona, pol científic del sud d’Europa: «El CaixaResearch Institute vol connectar la ciència amb el món i amb totes les poblacions»
El CaixaResearch Institute s’integra en una xarxa científica consolidada a Espanya i Portugal i reforça el paper de Catalunya com un dels pols de salut més dinàmics d’Europa
Beatriz Pérez
CaixaResearch Institute és molt més que un reconeixement a la investigació de la immunologia, disciplina clau per entendre el càncer, les malalties neurodegeneratives, els trastorns metabòlics, les al·lèrgies o les inflamacions cròniques, entre altres patologies. El centre suposa, també, la consolidació de Barcelona com a capital europea de les ciències de la salut. Així, el CaixaResearch Institute, ubicat just davant del CosmoCaixa –el primer museu interactiu de la ciència a Espanya i un dels més reconeguts d’Europa–, s’integra en una xarxa científica consolidada a Espanya i Portugal i reforça el paper de Catalunya com un dels pols de salut més dinàmics d’Europa.
Tot això té un impacte econòmic. N’hi ha prou amb fer un cop d’ull a les xifres. Segons l’informe ‘Bioregió 2025’ de Biocat, a Catalunya hi ha un ecosistema de 93 institucions d’investigació i 1.500 empreses dedicades a les ciències de la salut. A més, hi ha 5.768 assajos clínics actius, cosa que representa el 92% del total de tot Espanya. En paral·lel, un total de 1.791 articles d’investigació i desenvolupament clínic catalans van ser altament citats entre el 2020 i 2024, cosa que representa el 52,8% de tot Espanya. Quant a les dades econòmiques, les empreses emergents i ‘scaleups’ catalans van captar 347 milions d’euros, mentre que les institucions d’investigació van captar més de 40.000 milions. Això va tenir un impacte d’un 8% en el PIB català i va generar un 7% d’ocupació.
Impuls de les ‘biotech’
Però, a més, la incorporació del CaixaResearch Institute reforça el posicionament d’Espanya i Portugal com un entorn preparat per abordar, des de múltiples aproximacions, els desafiaments científics que marcaran la medicina de les pròximes dècades. De fet, el sector de la biotecnologia és clau a Espanya. Segons l’informe ‘AseBio 2024’ i l’informe de ‘BioRegió 2025’ de Biocat, les empreses ‘biotech’ van generar 13.094 milions a tot Espanya i 131.214 llocs de treball, cosa que representa un 1,1% del PIB nacional.
A Espanya, hi ha més de 4.411 empreses dedicades a la biotecnologia, de les quals el 58% pertanyen a l’àrea de la salut i el 95% són pimes i micropimes. El 2024, Espanya va aconseguir 121 concessions de patents –de les 512 sol·licitades–. El país genera un 2,49% de la producció científica mundial en ‘biotech’ –és el novè país del món–. Actualment, hi ha 6.276 assajos clínics en actiu a Espanya, cosa que el col·loca com el tercer país europeu i el sisè mundial.
Col·laboració amb l’entorn
«El CaixaResearch Institute és una de les coses més importants que s’han creat a Catalunya i a Espanya recentment. A més, es nodreix de tota una sèrie de centres que han desenvolupat durant molts anys una experiència molt àmplia. Hi haurà un ‘feedback’ molt important, un intercanvi d’informació, de coneixement i sinergies», assegura el doctor Bonaventura Clotet, president de la Fundació Lluita Contra les Infeccions i membre del Consell Científic de l’institut.
A més de desenvolupar un programa científic propi, el CaixaResearch Institute generarà un ecosistema estable de col·laboració entre els quatre centres de referència amb els quals la Fundació La Caixa té especial vinculació: l ’Institut d’Investigació de la Sida (IrsiCaixa), l ’Institut de Salut Global de Barcelona – l’ISGlobal, especialitzat en salut pública –, la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Barcelonaβeta Brain Research Center – el BBRC, el centre d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall, especialitzada en Alzheimer –.
Més recentment, la xarxa va incorporar la investigació en patologies pediàtriques complexes a través del recolzament a l ’Institut de Recerca Sant Joan de Déu i va fer un pas decisiu cap a la biomedicina bàsica i translacional de frontera al participar en la creació del Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM) a Portugal. Aquest model afavorirà noves sinergies entre les comunitats científiques i posarà a disposició dels quatre centres el potencial dels recursos del CaixaResearch Institute. De fet, els directors de tots aquests centres formen part ara del Consell Científic del CaixaResearch Institute.
Segons el doctor Clotet, aquesta col·laboració entre centres permetrà avançar «conjuntament» cap a camps molt concrets, com per exemple, diferents «tipus de vacunes i fàrmacs» que «reactivin» el sistema immunitari, que queda «com atontat» quan hi ha un «tumor». Per la seva banda, com explica Arcadi Navarro, director general del Barcelonaβeta Brain Research Center, fins ara «no hi havia cap centre que focalitzés la immunologia i que tingués la idea d ’establir sinergies amb altres temàtiques més aplicades a patologies que no tinguessin a veure amb la immunologia bàsica només».
Una xarxa de set centres
Amb la creació del CaixaResearch Institute, aquest ecosistema, que passa a estar format per set centres, entra en una etapa de creixement compartit. Al mateix temps, es nodrirà de l’experiència i la trajectòria de les institucions que ja formen part d’ aquesta xarxa d’instituts d’investigació biomèdica, que compta amb més de 1.500 investigadors treballant amb un pressupost global anual de més de 200 milions d’euros i que l’any passat va incorporar més de 5.700 pacients a assajos clínics de nous tractaments.
«Volem que totes les regions facin ciència i desenvolupin ciència, però volem connectar la ciència amb el món i amb totes les poblacions. Per això crec que comptar amb un nou institut d’investigació com el CaixaResearch Institute és una gran oportunitat», ressalta Maria Mota, directora general del Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM), a Portugal, i especialista en malària.
