Enxampat in fraganti un pescador furtiu de sípies a Port Ginesta

Germán González

Barcelona

Un pescador furtiu que va ser sorprès la matinada del 22 d’abril es podria enfrontar a una multa superior als 6.000 euros per atrapar il·legalment sípies i fer-ho amb un fusell de pesca submarina sense llicència. Agents de la Policia Marítima dels Mossos d’Esquadra, amb base a Vilanova i la Geltrú, van denunciar un home de 34 anys i de nacionalitat romanesa per fer pesca furtiva en un espigó de Port Ginesta (Sitges). Ho feia de nit, en solitari i amb llum artificial, una pràctica que està prohibida.

Els agents havien rebut informació que un pescador furtiu feia captures de sípies de manera irregular per aquestes zones. Per això van muntar un dispositiu per atrapar-lo i el van localitzar cap a les 4.45 hores de la matinada del 22 d’abril al moll de llevant de Port Ginesta, per l’espigó. La policia el va estar vigilant una estona i va comprovar que pescava sol, amb llum artificial i que va intentar fer alguna captura. Finalment, amb la col·laboració d’agents de Seguretat Ciutadana de Vilanova i la Geltrú se’l va identificar. Els Mossos remarquen que el sospitós, que anava amb vestit de neoprè i molt equipat, va intentar amagar dins de l’aigua el fusell que portava, tot i que l’hi van acabar requisant.

Control de la costa

Per practicar pesca submarina a Catalunya es requereix una llicència de pesca de la Generalitat i una altra federativa per tenir aquests fusells específics, que té la funció del permís d’armes. A més, necessita també una assegurança mèdica per a qualsevol tipus d’activitat subaquàtica. Els agents remarquen que el sospitós incomplia amb la normativa i se’l sancionarà per això.

En declaracions a aquest diari, el cap ha destacat que la pesca submarina requereix llicència i s’ha de fer amb mesures preventives. També ha recordat que no es pot fer aquesta pesca esportiva de sípia de nit ni utilitzant llums artificials.

