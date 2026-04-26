Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaGirona FCComarquesSpar GironaFestes de la Santa CreuBàsquet Girona
instagramlinkedin

Necrològica

Mor als 44 anys l’activista contra la pobresa energètica Maria Campuzano

La portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica “ha sabut deixar el món millor que com el va trobar”

La portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, fotografiada el 2021 / Manu Mitru

El Periódico

Barcelona

L’activista contra la pobresa energètica i en favor de l’habitatge digne Maria Campuzano ha mort als 44 anys, segons ha informat aquest diumenge l’organització Enginyeria Sense Fronteres, de la qual formava part.

Campuzano, portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, va ser “una persona inspiradora que ha sabut deixar el món millor que com el va trobar”, ha assenyalat en un comunicat l’organització dedicada a la cooperació i el desenvolupament.

“Maria ens ha ensenyat a totes i tots a no fer cap pas enrere, a posar la vida al centre i a assenyalar sempre les vulneracions flagrants de drets, aquí i arreu”, afirma la nota.

L’activista va impulsar aliances a escala internacional que són “clau per a l’organització col·lectiva pel dret a l’energia i a la sobirania energètica dels pobles a escala mundial”, ha indicat Enginyeria Sense Fronteres.

El vetllatori tindrà lloc demà dilluns, entre les 16 i les 18 hores, a la sala 19 del Tanatori Ronda de Dalt, a Barcelona, on se celebrarà una cerimònia a les 18 hores.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents