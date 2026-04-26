Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya

Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en mitja hora a una dotzena de comarques

Avís de rierades a la riera de Sant Simó de Mataró / Jordi Pujolar

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya. Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en mitja hora a una dotzena de comarques de l'Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Girona. Concretament, l'avís afecta les comarques de l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa i Selva.

A partir del migdia i fins al vespre, la pluja pot descarregar amb intensitat i anar acompanyada localment de calamarsa o pedra. Protecció Civil demana precaució en la conducció o si es tenen previstes activitats a l'exterior.

  1. La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
  2. El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
  3. Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
  4. La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
  5. Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
  6. Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
  7. Es pot conduir amb la ITV caducada però amb cita? Dubtes resolts i riscs legals de fer-ho
  8. Denuncien que una parada d’Aliança Catalana va increpar amb insults racistes alumnes d’un institut de Torroella durant Sant Jordi

Chloe Bibby deixa l'Spar Girona abans dels Playoffs

Chloe Bibby deixa l'Spar Girona abans dels Playoffs

El senyal als peus que molts ignoren: els “dits de salsitxa” poden amagar una malaltia reumatològica

El senyal als peus que molts ignoren: els “dits de salsitxa” poden amagar una malaltia reumatològica

Inmaculada Andrés, mare de Leticia Rosino: “La meva filla és al cementiri i el seu assassí sortirà de la presó”

Inmaculada Andrés, mare de Leticia Rosino: “La meva filla és al cementiri i el seu assassí sortirà de la presó”

Un estudi alerta de la "degradació nocturna" del parc de la Massana de Salt

Un estudi alerta de la "degradació nocturna" del parc de la Massana de Salt

Ja ha entrat en vigor: El nou requisit de la UE per als amos de gats i gossos ja és obligatori

Ja ha entrat en vigor: El nou requisit de la UE per als amos de gats i gossos ja és obligatori

Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines

Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines

El sector dels generadors viu un moment d'expansió després de l'apagada: "La gent coneix més què són i què fan"

El sector dels generadors viu un moment d'expansió després de l'apagada: "La gent coneix més què són i què fan"
Tracking Pixel Contents