Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya
Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en mitja hora a una dotzena de comarques
ACN
Barcelona
Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya. Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en mitja hora a una dotzena de comarques de l'Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Girona. Concretament, l'avís afecta les comarques de l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa i Selva.
A partir del migdia i fins al vespre, la pluja pot descarregar amb intensitat i anar acompanyada localment de calamarsa o pedra. Protecció Civil demana precaució en la conducció o si es tenen previstes activitats a l'exterior.
